قشرة, الرأس, قد, ترتبط, بمرض, خطير,

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خلصت مراجعة بحثية إلى أن ضغط الدم لدى البالغين الذين يمارسون "اليوغا" مع تمرينات...
نشر موقع "آف بي.ري" الروسي تقريرا، تحدث فيه عن التغييرات التي تطرأ على جسم الإنسان...
قد يكون شفاؤك من مرض ما على حساب زيادة وزنك، هذا ما يؤكده كثير من الخبراء الذين...
يطهو كثيرون بعض الأطعمة في الميكروويف استغلالا للوقت، في حين يلجأ آخرون إلى تسخين...
في تطور علمي جديد، كشفت دراسة جديدة ان الطماطم والصلصة والكاتشب يساعدون في...
مشاهدة التلفزيون لمدد طويلة مضرة بالصحة الجسدية والنفسية. دراسة بريطانية أوضحت...
يطمح كثير من الناس للإبقاء على حيويتهم متقدة بينما يتقدمون في السن، وفي سبيل...
اكتشف علماء جامعة كولومبيا الأمريكية، أن البكتيريا الموجودة في تجويف الفم، والتي...
توصلت دراسة حديثة إلى أن شرب كوب من الكاكاو مرة واحدة في اليوم، قد يساعد المصابين...
تحول النظام الغذائي لسكان منطقة أوكيناوا في اليابان، إلى مصدر إلهام وتحفيز لمن...