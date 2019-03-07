تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-07 11:56:53 عشية يوم المرأة العالمي - انخفاض ملحوظ بنسبة الزواج المبكر ومعدلات الأمية بين النساء في فلسطين |  2019-03-07 11:50:48 العثور على جثة مواطنة شمال غرب الخليل |  2019-03-07 11:22:27 مدير مؤسسة الفضاء التعليمي في موسكو قسطنطين دوجليف يزور بلدية الناصرة |  2019-03-07 11:15:57 هذه هي قصة يوم المرأة العالمي |  2019-03-07 11:02:52 ممارسة اليوغا بانتظام تخفض ضغط الدم |  2019-03-07 11:01:49 سعد الحريري خارج قائمة أغنياء العرب |  2019-03-07 10:39:36 عشية يوم المرأة العالمي - حوالي 20,000 من النساء العربيات تعرضن لاعتداء أو تحرش جنسي خلال السنة الأخيرة |  2019-03-07 10:37:46 سلطه التنفيذ والجباية : تصاعد بجبايه الديون في المطار |  2019-03-07 10:00:33 "مرسيدس" تكشف عن أول سيارة سباق كهربائية |  2019-03-07 08:49:42 والدة عاصم البرغوثي : هدموا الدار لكن لم يهدموا عزيمتنا |  2019-03-07 08:31:46 مفتي القدس : الأربعاء 3 نيسان ذكرى الإسراء والمعراج |  2019-03-07 08:28:30 صور - اضرام النار بسيارة مواطن في طرعان واضرار جسيمة |  2019-03-07 06:29:29 اشتعال منشر للغسيل يؤدي الى اصابات وأخلاء سكان عمارة سكنية في مجدال هعيمك فجر اليوم |  2019-03-07 05:48:46 الطقس - شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية |  2019-03-07 05:47:01 أردوغان: صفقة "إس-400" محسومة وقد نشتري من روسيا لاحقا "إس-500"! |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

برشلونة يسعى للتعاقد مع زميل محمد صلاح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت تقارير صحفية أن نادى برشلونة يسعى للتعاقد مع زميل الدولي المصري محمد صلاح في فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الظهير الأيسر الإسباني ألبرتو مورينو، خلال الموسم المقبل.



ويأتي الإسباني ألبيرتو مورينو الظهير الأيسر للريدز على رأس المرشحين لارتداء قميص البلوغرانا، وذلك وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأوضحت الصحيفة أن برشلونة، حدد عدة مرشحين للتعاقد معهم لتدعيم مركز الظهير الأيسر بداية من الموسم المقبل، من بينهم الإسباني الآخر ناتشو مونريال لاعب أرسنال الإنجليزي، إلا أنه يفضل التعاقد مع مورينو لصغر سنه، وإمكانياته الهجومية، التي تناسب مع أسلوب لعب العملاق الكتالوني.
يذكر أن تقارير صحفية كانت تتداول في وقت سابق رغبة برشلونة في التعاقد مع محمد صلاح لتدعيم النزعة الهجومية للبلوغرانا




كلمات متعلقة

برشلونة, يسعى, للتعاقد, مع, زميل, محمد, صلاح,

تابعونــا

زيدان يدرس العودة لريال مدريد زيدان يدرس العودة لريال مدريد 2019-03-07 | 11:00:35

كشف تقرير إعلامي، عن تفكير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في العودة من جديد...

نيمار: حكام الفيديو لا يفهمون شيئا في كرة القدم نيمار: حكام الفيديو لا يفهمون شيئا في كرة القدم 2019-03-07 | 08:39:55

صب النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان غضبه على تقنية الفيديو بعد خروج...

مانشستر يفاجىء باريس سان جيرمان ويتأهل للدور القادم مانشستر يفاجىء باريس سان جيرمان ويتأهل للدور القادم 2019-03-06 | 23:52:18

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً خارجياً مهماً على باريس سان جيرمان بالنتيجة 3-1 بعد...

زيدان يدرس العودة لريال مدريد زيدان يدرس العودة لريال مدريد 2019-03-06 | 17:25:21

كشف تقرير إعلامي، عن تفكير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في العودة من جديد...

ريال مدريد غاضب من بايل بسبب اتفاقه مع اليونايتد ريال مدريد غاضب من بايل بسبب اتفاقه مع اليونايتد 2019-03-06 | 15:50:12

لم يبدأ غاريث بايل مباراة ريال مدريد امام اياكس بسبب ادعاءات عن اتفاق مع مانشستر...

بعد هزيمة القرن.. "مجزرة نجوم" تنتظر ريال مدريد بعد هزيمة القرن.. "مجزرة نجوم" تنتظر ريال مدريد 2019-03-06 | 14:50:32

أقصي ريال مدريد بطريقة مهينة من دوري أبطال أوروبا، بعدما تعرض لما وصف بـ"هزيمة...

ماذا قال لاعبو برشلونة بعد إقصاء الغريم ريال مدريد؟ ماذا قال لاعبو برشلونة بعد إقصاء الغريم ريال مدريد؟ 2019-03-06 | 14:15:45

عبر لاعبو برشلونة الإسباني عن فرحتهم بخروج الغريم ريال مدريد من دوري الأبطال أمام...

السخرية سلاح ماني لكشف حقيقة صراعه مع صلاح السخرية سلاح ماني لكشف حقيقة صراعه مع صلاح 2019-03-06 | 12:32:27

تحدث السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، عن حقيقة صراعه مع زميله المصري محمد صلاح،...

كارفاخال يغالب الدموع.. ويصف الموسم بـ"كلمة فاحشة" كارفاخال يغالب الدموع.. ويصف الموسم بـ"كلمة فاحشة" 2019-03-06 | 11:15:23

فقد لاعب ريال مدريد، الإسباني داني كارفاخال، أعصابه بعد إقصاء فريقه المرّ من دوري...

كيف سيرد رونالدو على إهانة بيريز؟ كيف سيرد رونالدو على إهانة بيريز؟ 2019-03-06 | 09:51:14

أضحت الفرصة مواتية الآن لكريستيانو رونالدو ليرد الصاع صاعين لرئيس فريقه السابق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جسر الزرقاء هدية مدرسة حصري الشاملة الجديدة افتتاحها لوحة فنية طبيب الاسنان محمد نصري ام الفحم تشييع وفاة نوبة قلبية حاده وزارة الصحة مصنع صحينة الامير فحص جرثومة سلمونيلا بيان شبهات وجود العثور علي تحرير بشناق عرابة مدينة توأم بنات بعد 17 عاما . رزقا عملية زراعة ثالثةوقفة احتجاجية نصرة الحركة الاسلامية طرعان حظر اغلاق اخراجها عن القانون اصابة متوسطة شاب ام الفحم اطلاق نار شرطة مستشفى بنادق مسدسات ذخيرة رصاصات اعتقال مشتبهين شرطة تفتيش مشهد طوبا زنغرية دير الاسد حملة سخنين بيتار القدس مواجهة نارية مباراة مرتقبة الليلة حراسة جمهور عبير كوردوفا نصير الناصرة امريكا ترنيمة في غابة غناء بث مباشر مباشر برشلونة الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين زوجان رأفت صباح سليم مولود بكر يرزق طفل قرية طرعان انتظار 10 سنواتكفر كنا اصابة شاب الرأس مروحية نقله للمستشفى شجار بين شابين اصابة متوسطة عامل سقط عن شاحنة ورشة بناء قرب قرية طرعان مستشفى شرطة اطلاق نار اب ابنه شخصين البعنة قرية منطقة السوق مستشفى شرطة استنفار اسعافجودت ملحم الافراج اليوم الشرطة محكمة حيفا نشأت شقيق المشتبه تنفيذ عملية تل ابيب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com