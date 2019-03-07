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"مرسيدس" تكشف عن أول سيارة سباق كهربائية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت شركة مرسيدس الألمانية لصناعة السيارات عن أول سيارة سباق كهربائية، وأعلنت عزمها المشاركة بها في سباق "فورمولا إي"، الخاص بالسيارات الكهربائية، هذا العام.


ومن المتوقع ألا تكون مشاركة مرسيدس في سباق فورمولا للسيارات الكهربائية رمزية، بل ستكون تنافسية بحسب موقع "إنغادجيت" التقني.


ووفقا للمواصفات المعلن عنها، فإن سيارة "إي كيو سيلفر أرو 01"، مزودة بمحرك بقوة 340 حصان، والقدرة على الانطلاق من سرعة صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.8 ثانية انطلاقا من السكون.


وتم تزويد السيارة الكهربائية التي تزن قرابة 900 كيلوغرام، ببطارية قدرتها 52 كيلو واط لتحافظ على قوتها وصوتها الصاخب أثناء السباق.


ومع دخولها عالم الفورمولا إي تصبح مرسيدس الشركة الوحيدة من قطاع صناعة السيارات التي تشارك في سباقي الفورمولا، إي الكهربائي والعادي.




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