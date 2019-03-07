والدة, عاصم, البرغوثي, :, هدموا, الدار, لكن, لم, يهدموا, عزيمتنا,

أكدت سهير البرغوثي والدة الأسير عاصم البرغوثي، أن هدم منزل ابنها الاسير، فجر اليوم، يدل سياسته الفاشلة وقهره.

وقالت :" الاحتلال يبقى الاحتلال وهذه سياسته التي تدل على فشله وقره الذي تجرأ على الحجارة والأطفال والنساء ".وأضافت: رأيت كمية القهر في عيون ضابط الاحتلال عندما حضر لهدم المنزل.وقالت "صحيح انهم هدموا المنزل لكنهم لم يهدموا عزيمتنا ولا قوتنا ونحن الحمدلله أقوياء وثابتين وهذه طريقنا نحن اخترناها".