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والدة عاصم البرغوثي : هدموا الدار لكن لم يهدموا عزيمتنا



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أكدت سهير البرغوثي والدة الأسير عاصم البرغوثي، أن هدم منزل ابنها الاسير، فجر اليوم، يدل سياسته الفاشلة وقهره.



وقالت :" الاحتلال يبقى الاحتلال وهذه سياسته التي تدل على فشله وقره الذي تجرأ على الحجارة والأطفال والنساء ".


وأضافت: رأيت كمية القهر في عيون ضابط الاحتلال عندما حضر لهدم المنزل.


وقالت "صحيح انهم هدموا المنزل لكنهم لم يهدموا عزيمتنا ولا قوتنا ونحن الحمدلله أقوياء وثابتين وهذه طريقنا نحن اخترناها".




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