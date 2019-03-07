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نيمار: حكام الفيديو لا يفهمون شيئا في كرة القدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صب النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان غضبه على تقنية الفيديو بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام مانشستر يونايتد (1-3)، اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء في إياب دور الـ16. 



ونشر نيمار صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" لزميله برسنيل كيمبيمبي وهو يتصدى لتسديدة ديوجو دالوت، والتي احتسبها الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو، ليسجل منها ماركوس راشفورد هدف التأهل في الوقت القاتل.

 وكتب النجم البرازيلي على الصورة: "من العار أن نضع 4 أشخاص لا يفهمون شيئا في كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات التليفزيون". 

وتساءل نيمار: "أين يضع اللاعب يده. في مكان آخر؟". 


وغاب اللاعب البرازيلي عن اللقاء، وتابعه من مدرجات المقصورة الرئيسية، وذلك في ظل تعافيه من إصابة في كاحل القدم اليمنى.




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