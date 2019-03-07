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يسرا اللوزي تكشف تفاصيل دورها في «كلبش 3»



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تشارك الفنانة المصرية يسرا اللوزي، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «كلبش 3»، والذي تشارك فيه مع الفنان أمير كرارة.



يسرا اللوزي، كشفت تفاصيل دورها في المسلسل خلال لقائها في برنامج « The Insiderبالعربي»، والمذاع عبر فضائية دبي، قائلة إنها تقدم شخصية ريم، وهي محللة نفسية تستطيع قراءة الشخصيات من خلال حركات الجسد، كما أنها تستطيع اكتشاف إذا كان الإنسان يكذب أم لا.


  مسلسل «كلبش3»، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام، محمد علي رزق، أماني كمال، وآخرين.


كما تشارك في مسلسل «قمر هادي»، مع الفنان هاني سلامة، ولكنها رفضت الكشف عن تفاصيل دورها فيه مؤكدة أن الكشف عن معنى المسلسل يوضح قصته، ولكنها أكدت أن القصة تدور حول تحايل على البطل فهو دائمًا يشعر أن هناك خدعة ما تحدث حوله وهو لا يدري هل ما يمر به حقيقة أم أنه خدعة.


أما في السينما فتشارك الفنان عمرو سعد، في بطولة فيلم «تصفية حساب»، ولكن الجميع انشغل بأعماله الرمضانية خلال الوقت الحالي.




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