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مفتي القدس : الأربعاء 3 نيسان ذكرى الإسراء والمعراج



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 أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر جمادى الآخرة، وأن يوم الجمعة هو غرة شهر رجب لعام 1440هـ، وبناء عليه فإن الذكرى العطرة للإسراء والمعراج تكون يوم الأربعاء، السابع والعشرين من رجب، الموافق الثالث من نيسان المقبل.




ودعا الشيخ حسين، بهذه المناسبة، العرب والمسلمين إلى القيام بواجبهم تجاه القدس، ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتعرض لاعتداءات تطال بنيانه وساحاته ورواده، ما يستدعي بذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحرر المسجد الأقصى المبارك من ظلم الاحتلال البغيض.




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