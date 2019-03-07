صور - اضرام النار بسيارة مواطن في طرعان واضرار جسيمة

واسفر الحريق عن أضرار جسيمة للمبنى الخارجي للسيارة بعد ان اتت النيران على جزء كبير منها .فيما لم يبلغ عن إصابات , وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحريق .وتشهد القرية موجة غضب عارم عارم جراء تجدد موجة حرق السيارات

اقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على سكب مادة مشتعلة واضرام النار بسيارة المواطن محمد نصار ابو يزن من قرية طرعان أمام بيته .

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