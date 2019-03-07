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صور - اضرام النار بسيارة مواطن في طرعان واضرار جسيمة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اقدم مجهولون فجر اليوم الخميس على سكب مادة مشتعلة واضرام النار بسيارة المواطن محمد نصار ابو يزن من قرية طرعان أمام بيته .

واسفر الحريق عن أضرار جسيمة للمبنى الخارجي للسيارة بعد ان اتت النيران على جزء كبير منها .

فيما لم يبلغ عن إصابات , وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحريق .

وتشهد القرية موجة غضب عارم عارم جراء تجدد موجة حرق السيارات




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