اشتعال, منشر, للغسيل, يؤدي, الى, اصابات, وأخلاء, سكان, عمارة, سكنية, في, الناصرة, فجر, اليوم,

تسبب اشتعال منشر للغسيل فجر اليوم الخميس باصابات وأخلاء سكان من عمارة سكنية في مدينة الناصره.

طواقم عديده من الاطفاء والانقاذ عملت على اخلاء المصابين ٢ جراء استنشاق الدخان الى جانب تخليص عالقين من داخل البنايه السكنيه المكونه من ٨ طوابق.كما اتضح ان الحريق شبرفي منشر للغسيل بشرفة شقه في الطابق الثاني وانتشر الى الطوابق الاخرةى الى جانب انتشار الدخان الكثيف.الطواقم عملت على اخراج الدخان واخماد ااحريق .الصورة توضيحية