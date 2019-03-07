تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-07 06:29:29 اشتعال منشر للغسيل يؤدي الى اصابات وأخلاء سكان عمارة سكنية في الناصرة فجر اليوم |  2019-03-07 05:48:46 الطقس - شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية |  2019-03-07 05:47:01 أردوغان: صفقة "إس-400" محسومة وقد نشتري من روسيا لاحقا "إس-500"! |  2019-03-07 00:01:03 العثور على جثة رجل مقتولاً في حيفا |  2019-03-06 23:52:18 مانشستر يفاجىء باريس سان جيرمان ويتأهل للدور القادم |  2019-03-06 23:43:18 لجنة الانتخابات المركزية تشطب قائمة تحالف الموحدة والتجمع |  2019-03-06 22:11:03 لجنة الانتخابات المركزية تشطب مرشح الجبهة عوفر كسيف |  2019-03-06 21:24:15 وزير التّربية نفتالي بينت يعلن عن السّلطات المحليّة الفائزة بجائزة التّربية للعام 2018 |  2019-03-06 21:09:39 مجلس كفر مندا المحلي يستنكر حرق سيارة السيد غسان حلومي |  2019-03-06 21:08:02 جبارين ومصطفى يدعوان الى تصعيد النضال ضد قانون القومية |  2019-03-06 21:06:08 قائمة "أزرق أبيض" تعلن برنامجها الانتخابي |  2019-03-06 19:56:50 اطلاق نار على شاب في طمرة واصابته متوسطة |  2019-03-06 17:31:05 قبلة ماجد المهندس ليد نوال الزغبي بالشارقة حديث المتابعين |  2019-03-06 17:25:21 زيدان يدرس العودة لريال مدريد |  2019-03-06 17:25:34 حماس تدعو للنفير وشد الرحال للأقصى الجمعة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اشتعال منشر للغسيل يؤدي الى اصابات وأخلاء سكان عمارة سكنية في الناصرة فجر اليوم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تسبب اشتعال منشر للغسيل فجر اليوم الخميس باصابات وأخلاء سكان من عمارة سكنية في مدينة الناصره.


طواقم عديده من الاطفاء والانقاذ عملت على اخلاء المصابين ٢ جراء استنشاق الدخان الى جانب تخليص عالقين من داخل البنايه السكنيه المكونه من ٨ طوابق.

كما اتضح ان الحريق شبرفي منشر للغسيل بشرفة شقه في الطابق الثاني وانتشر الى الطوابق الاخرةى الى جانب انتشار الدخان الكثيف.


الطواقم عملت على اخراج الدخان واخماد ااحريق .

الصورة توضيحية 
اشتعال منشر للغسيل يؤدي الى اصابات وأخلاء سكان عمارة سكنية في الناصرة فجر اليوم




كلمات متعلقة

اشتعال, منشر, للغسيل, يؤدي, الى, اصابات, وأخلاء, سكان, عمارة, سكنية, في, الناصرة, فجر, اليوم,

تابعونــا

الطقس - شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية الطقس - شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية 2019-03-07 | 05:48:46

اليوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة خاصة فوق...

العثور على جثة رجل مقتولاً في حيفا العثور على جثة رجل مقتولاً في حيفا 2019-03-07 | 00:01:03

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم العثور على جثة رجل 76 عاماً...

لجنة الانتخابات المركزية تشطب قائمة تحالف الموحدة والتجمع لجنة الانتخابات المركزية تشطب قائمة تحالف الموحدة والتجمع 2019-03-06 | 23:43:18

قررت اللجنة المركزية للانتخابات شطب قائمة تحالف الموحدة والتجمع , بهذا لا يمكن...

لجنة الانتخابات المركزية تشطب مرشح الجبهة عوفر كسيف لجنة الانتخابات المركزية تشطب مرشح الجبهة عوفر كسيف 2019-03-06 | 22:11:03

قررت لجنة الانتخابات المركزية مساء اليوم الاربعاء شطب مرشح قائمة الجبهة والعربية...

وزير التّربية نفتالي بينت يعلن عن السّلطات المحليّة الفائزة بجائزة التّربية للعام 2018 وزير التّربية نفتالي بينت يعلن عن السّلطات المحليّة الفائزة بجائزة التّربية للعام 2018 2019-03-06 | 21:24:15

اعلن وزير التربية والتعليم نفتالي بينت اسماء السلطات السّت الفائزة بالجائزة هي:...

مجلس كفر مندا المحلي يستنكر حرق سيارة السيد غسان حلومي مجلس كفر مندا المحلي يستنكر حرق سيارة السيد غسان حلومي 2019-03-06 | 21:09:39

جاء في بيان صادر عن مجلس محلي كفرمندا:"تصر مجموعة من هواة الشر وإفتعال الفتن...

جبارين ومصطفى يدعوان الى تصعيد النضال ضد قانون القومية جبارين ومصطفى يدعوان الى تصعيد النضال ضد قانون القومية 2019-03-06 | 21:08:02

استضاف المركز الجماهيري في أم الفحم كل من د. يوسف جبارين، النائب عن الجبهة في...

قائمة "أزرق أبيض" تعلن برنامجها الانتخابي قائمة "أزرق أبيض" تعلن برنامجها الانتخابي 2019-03-06 | 21:06:08

أعلنت قائمة "أزرق أبيض" الإسرائيلية الأربعاء، برنامجها الانتخابي وبرنامج عملها...

اطلاق نار على شاب في طمرة واصابته متوسطة اطلاق نار على شاب في طمرة واصابته متوسطة 2019-03-06 | 19:56:50

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان شاب يبلغ من العمر 31 عاماً اصيب...

عرسان ياسين في اول جلسة له في لجنة التنظيم:اللجنة المحلية الخاصة بشفاعمرو في مراحل انتقالها الاخيرة الى البلدية عرسان ياسين في اول جلسة له في لجنة التنظيم:اللجنة المحلية الخاصة بشفاعمرو في مراحل انتقالها الاخيرة الى البلدية 2019-03-06 | 17:23:37

التئمت لجنة التنظيم الاتابعة لهضاب البلوط المحلية (גבעות אלונים) اليوم الاربعاء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids خصم نقطتين هتافات عنصرية اتحاد ابناء سخنين مباراة جمهور ستاد تيدي سمنري سكري سمنة بشارات مركز علاج أول البلاد الناصرة بشارةوادي النسور ام الفحم طلاب تخريج طلاب الفوج ال 22 اعدادية احتفال تخرج اشتباه مطار حيفا احد المسافرين اخلاء فتيات الناصرة عيلوط اصابة حادث طرق مروع انقلاب سيارة هار يونا نتسيرت عيليت اعتقال شاب فلسطيني ابو ديس مشتبه بطعن يهودي في القدس شارع الانبياء هنفيئيم باب العامودأهالي طمرة مشروع سكني اقامة بناء 1600 وحدة سكنية شرقي المدينة دائرة اراضي اسرائيل اقامة يوم نظافة نتسيرت عيليت د. شكري عواوده تنظيف الاحياء العربية العالمي مكابي اخاء الناصرة مباراة يلاقي نتسيرت عيليت غدا الجمعة ستاد عيلوط مباراة ديربي أمين شعبان زيارة تعزية اللد رئيس الدولة وفاة سائق سيارة اجرة يوم العطاء طرعان مجلس محلي فعاليات تطوع اصبة سائقة حادث طرق ذاتي الناصرة انحدار سقوط سيارة التوقيت الشتوي غدا الخميس بدء العمل بموجب فصل الخريف العام 2016 ثانوية ابن خلدون عرابة مدرسة طلابها تخريج الفوج ال 36 مدينة مشاركة واسعة المقيبله مصرع رجل انفجار اطار عجلة شاحنة اسعاف شرطة محل تصليح بناشر مرج ابن حسني زيادات عامر الجلبواع عامل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com