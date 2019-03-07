اشتعال, منشر, للغسيل, يؤدي, الى, اصابات, وأخلاء, سكان, عمارة, سكنية, في, الناصرة, فجر, اليوم,

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اليوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة خاصة فوق...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم العثور على جثة رجل 76 عاماً...
قررت اللجنة المركزية للانتخابات شطب قائمة تحالف الموحدة والتجمع , بهذا لا يمكن...
قررت لجنة الانتخابات المركزية مساء اليوم الاربعاء شطب مرشح قائمة الجبهة والعربية...
اعلن وزير التربية والتعليم نفتالي بينت اسماء السلطات السّت الفائزة بالجائزة هي:...
جاء في بيان صادر عن مجلس محلي كفرمندا:"تصر مجموعة من هواة الشر وإفتعال الفتن...
استضاف المركز الجماهيري في أم الفحم كل من د. يوسف جبارين، النائب عن الجبهة في...
أعلنت قائمة "أزرق أبيض" الإسرائيلية الأربعاء، برنامجها الانتخابي وبرنامج عملها...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان شاب يبلغ من العمر 31 عاماً اصيب...
التئمت لجنة التنظيم الاتابعة لهضاب البلوط المحلية (גבעות אלונים) اليوم الاربعاء...