الطقس - شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية

اليوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً فوق المرتفعات الجبلية معتدلا فوق بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم السبت، يكون الجو معتدلاً نهاراً باردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب.