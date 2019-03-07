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أردوغان: صفقة "إس-400" محسومة وقد نشتري من روسيا لاحقا "إس-500"!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة قد تنظر في إمكانية اقتناء منظومات "إس-500" الصاروخية للدفاع الجوي والتي تعمل روسيا حاليا على إنتاجها، بعد صفقة شراء منظومات "إس-400".




وشدد أردوغان، في حديث مع القناة 24 ، على أن شراء أنقرة لمنظومات "إس-400" من روسيا أمر محسوم ولا يمكن التراجع عنه أبدا.


وانتقد أردوغان بشدة المحاولات الأمريكية لثني أنقرة عن شراء المنظومات الدفاعية الروسية، قائلا إنه لا يجوز أن تلاحق الولايات المتحدة تركيا عبر إجراءات عقابية تجارية.


ووجه الرئيس التركي تحذيرا مضادا إلى واشنطن، قائلا إن بلاده قد أعدت حزمة إجراءات للرد على مثل هذه التصرفات.




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