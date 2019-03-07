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العثور على جثة رجل مقتولاً في حيفا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل أنه تم العثور على جثة رجل 76 عاماً ومسنة 70 عاماً مصابة بجراح خطيرة وعليهما علامات عنف في احدى المحلات التجارية في شارع "هحلوتس" في مدينة حيفا .


الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الرجل ونقلت المصابة للمستشفى لاستكمال العلاج .

دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
العثور على جثة رجل مقتولاً في حيفا




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