العثور, على, جثة, رجل, مقتولاً, في, حيفا,

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قررت اللجنة المركزية للانتخابات شطب قائمة تحالف الموحدة والتجمع , بهذا لا يمكن...
قررت لجنة الانتخابات المركزية مساء اليوم الاربعاء شطب مرشح قائمة الجبهة والعربية...
اعلن وزير التربية والتعليم نفتالي بينت اسماء السلطات السّت الفائزة بالجائزة هي:...
جاء في بيان صادر عن مجلس محلي كفرمندا:"تصر مجموعة من هواة الشر وإفتعال الفتن...
استضاف المركز الجماهيري في أم الفحم كل من د. يوسف جبارين، النائب عن الجبهة في...
أعلنت قائمة "أزرق أبيض" الإسرائيلية الأربعاء، برنامجها الانتخابي وبرنامج عملها...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان شاب يبلغ من العمر 31 عاماً اصيب...
التئمت لجنة التنظيم الاتابعة لهضاب البلوط المحلية (גבעות אלונים) اليوم الاربعاء...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل ان شاب يبلغ من العمر ٢٦ عاما أصيب اثر...
عقدت مديرية الشرطة لتطوير الخدمات للمجتمع العربي بقيادة اللواء جمال حكروش في...