مانشستر, يفاجىء, باريس, سان, جيرمان, ويتأهل, للدور, القادم,

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كشف تقرير إعلامي، عن تفكير المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في العودة من جديد...
لم يبدأ غاريث بايل مباراة ريال مدريد امام اياكس بسبب ادعاءات عن اتفاق مع مانشستر...
أقصي ريال مدريد بطريقة مهينة من دوري أبطال أوروبا، بعدما تعرض لما وصف بـ"هزيمة...
عبر لاعبو برشلونة الإسباني عن فرحتهم بخروج الغريم ريال مدريد من دوري الأبطال أمام...
تحدث السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، عن حقيقة صراعه مع زميله المصري محمد صلاح،...
فقد لاعب ريال مدريد، الإسباني داني كارفاخال، أعصابه بعد إقصاء فريقه المرّ من دوري...
أضحت الفرصة مواتية الآن لكريستيانو رونالدو ليرد الصاع صاعين لرئيس فريقه السابق...
حرص النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، على مؤازرة فريقه من المدرجات في...
حقق أياكس أمستردام انتصارا عريضا على ريال مدريد، بنتيجة (4-1) بإياب ثمن نهائي دوري...
كشف تقرير صحفي إسباني، أن ريال مدريد أعاد فتح ملف التعاقد مع البرازيلي نيمار دا...