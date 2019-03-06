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مانشستر يفاجىء باريس سان جيرمان ويتأهل للدور القادم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً خارجياً مهماً على باريس سان جيرمان بالنتيجة 3-1 بعد ان تأخر بهدفين في مباراة الذهاب في اولترافورد قبل اسبوعين .


سجل لليونايتد روميرو لوكاكو بالدقائق 2 و 30 وراشفورد بركلة جزاء في الدقيقة ال93 وتأهل الشياطين الحمر للدور القادم .




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