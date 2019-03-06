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لجنة الانتخابات المركزية تشطب مرشح الجبهة عوفر كسيف



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قررت لجنة الانتخابات المركزية مساء اليوم الاربعاء شطب مرشح قائمة الجبهة والعربية للتغيير د. عوفير كسيف , وسيمنع مشاركته في الانتخابات المقبلة بعد أن صوت 15 شخصاً على القرار مقابل 10.


وفي تعقيب قائمة "الجبهة والعربية للتغيير" على قرار لجنة الانتخابات المركزية *شطب مرشحها الخامس د. عوفر كسيف*:قرار الشطب يأتي خلافًا لتوصيات المستشار القضائي للحكومة، ويعني عمليًا تبني اللجنة رسميًا لسياسة التمييز والاقصاء ونزع الشرعية؛ ليس فقط ضد الأقلية القومية بل ضد كل صوت تقدّمي وديمقراطي مناصر لحقوق الشعب الفلسطيني وللنضال المشترك من أجل السلام والمساواة والديمقراطية.

وبات واضحًا أنّ قطعان اليمين وزعران كهانا والمحرّض أفيغدور ليبرمان هم من يحددون جدول أعمال لجنة الانتخابات المركزيّة. إنّ شطب د. كسيف  هو تصعيد لسياسة تقويض الهامش الديمقراطي وإخراس كل صوت مناهض للاحتلال والتمييز والعنصريّة. نحن في الجبهة والعربية للتغيير سنواصل طرح الصوت الواضح، الكريم والمسؤول.

من جانبه، صرّح د. كسيف: سنبقى الصوت الواضح في مواجهة الاحتلال وسياسات كم الأفواه، وسنواصل عملنا ونضالنا من أجل السلام العادل بين الشعبين والمساواة التامة القومية واليومية للجماهير العربية، ومن أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.
لجنة الانتخابات المركزية تشطب مرشح الجبهة عوفر كسيف




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