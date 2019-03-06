وزير, التّربية, نفتالي, بينت, يعلن, عن, السّلطات, المحليّة, الفائزة, بجائزة, التّربية, للعام, 2018,

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جاء في بيان صادر عن مجلس محلي كفرمندا:"تصر مجموعة من هواة الشر وإفتعال الفتن...
استضاف المركز الجماهيري في أم الفحم كل من د. يوسف جبارين، النائب عن الجبهة في...
أعلنت قائمة "أزرق أبيض" الإسرائيلية الأربعاء، برنامجها الانتخابي وبرنامج عملها...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان شاب يبلغ من العمر 31 عاماً اصيب...
التئمت لجنة التنظيم الاتابعة لهضاب البلوط المحلية (גבעות אלונים) اليوم الاربعاء...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل ان شاب يبلغ من العمر ٢٦ عاما أصيب اثر...
عقدت مديرية الشرطة لتطوير الخدمات للمجتمع العربي بقيادة اللواء جمال حكروش في...
وضعت 4 نساء عربيات مواليد توائم خلال اليومين الماضيين في مستشفى العائلة المقدسة...
في إطار توسيع خدمات قسم الأطفال في المركز الطبي بادا - بوريا، افتتحت مؤخرًا عيادة...
أعلنت سلطة المياه الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، أن المنخفض الأخير الذي استمر لعدة...