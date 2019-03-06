تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-06 21:24:15 وزير التّربية نفتالي بينت يعلن عن السّلطات المحليّة الفائزة بجائزة التّربية للعام 2018 |  2019-03-06 21:09:39 مجلس كفر مندا المحلي يستنكر حرق سيارة السيد غسان حلومي |  2019-03-06 21:08:02 جبارين ومصطفى يدعوان الى تصعيد النضال ضد قانون القومية |  2019-03-06 21:06:08 قائمة "أزرق أبيض" تعلن برنامجها الانتخابي |  2019-03-06 19:56:50 اطلاق نار على شاب في طمرة واصابته متوسطة |  2019-03-06 17:31:05 قبلة ماجد المهندس ليد نوال الزغبي بالشارقة حديث المتابعين |  2019-03-06 17:25:21 زيدان يدرس العودة لريال مدريد |  2019-03-06 17:25:34 حماس تدعو للنفير وشد الرحال للأقصى الجمعة |  2019-03-06 17:23:37 عرسان ياسين في اول جلسة له في لجنة التنظيم:اللجنة المحلية الخاصة بشفاعمرو في مراحل انتقالها الاخيرة الى البلدية |  2019-03-06 17:22:04 عبد الكريم نايف ميعاري ابو الوجيه عرابة في ذمة الله |  2019-03-06 15:27:37 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في عكا |  2019-03-06 15:50:28 الشرطة - انخفاض بنسبة 50% بحوادث اطلاق النار في جسر الزرقاء منذ اقامة محطة شرطة في القرية |  2019-03-06 15:50:53 اندونيسيا تقدم مليون دولار لـ"الأونروا" |  2019-03-06 14:50:12 بومبيو يتوجه قريبا إلى لبنان وإسرائيل والكويت |  2019-03-06 14:37:36 ‏سباق وادي عربة .. راكبو الدراجات من الجلبوع والمنطقة يحققون انجازات مشرفة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وزير التّربية نفتالي بينت يعلن عن السّلطات المحليّة الفائزة بجائزة التّربية للعام 2018



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعلن وزير التربية والتعليم نفتالي بينت اسماء السلطات السّت الفائزة بالجائزة هي: بيت جن،مجلس إقليمي ماطي أشر،مجلس إقليمي شورق، عراد،إيلات  وكريات يام.

وزير التّعليم يبعث برسالة مهنّئا السّلطات المحليّة الفائزة 
وزير التّربية نفتالي بينت قال بأن قوة جهاز التّربية بما يمنح لطلابه وللأهالي .الأهل يشعرون بشكل ملموس بالإستثمار في جهاز التّربية وإكساب التّربية والقيم للاولاد هو أغلى ما نملك وأهم ما نملك .هنيئا للسّلطات المحليّة الفائزة بالجائزة ،هنيئا للإدارة، للمعلّمين،للطلاب وللأهل انتم مثل يقتدى به للجميع وأنا فخور بذلك وعلى ذلك أريد أن أقدم شكري لكم على الجهود والإستثمار وعلى الشّراكة الحقيقيّة في بناء مستقبل افضل لطلابنا.
المدير العام للوزارة شموئيل ابواب:التّربية للقيم، للتميّز ،للقياده الإجتماعيّة والتّربويّة ،للمبادرة هم حجر الأساس للتّعليم في القرن الحادي والعشرين ،ابارك السّلطات المحليّة الفائزة وأبارك للطواقم التّربويّة الرّائعة والمميّزة  التي تعمل بكل جهد لتطوير وتحسين جهاز التّربية وتخطو مع طلابها بكل ثقة نحو المستقبل  ونحو التّفوّق والتّميّز .
كل سلطة محليّة ستحصل على شهادة وجائزة مالية 100الف شاقل للإستثمار في جهاز التّعليم .
الجائزة أعطيت وفق معايير مهنيّة حيث تجوّلت لجنة مهنيّة برئاسة السّيّدة جيلا نجار نائبة المدير العام للوزارة على السّلطات المحليّة المقترحة والتي تمّ تقديم توصيات عليها  واعطيت الجائزة بعد تميّز هذه السّلطات بالعمل التّربوي، الإستثمار في جهاز التّعليم ، التّميز في التّحصيل العلمي وفي البجروت وفي المواضيع العلميّة والتّعليم التّكنولوجي، توفير مناخ تعليمي خال من العنف،منع التّسرّب،إحتواء الآخر، تميّز الطواقم التّربويّة والعمل المشترك، تطوير وتحسين التّربية اللا منهجيّة ،التّداخل الإجتماعي والمبادرات ،التّعاون مع الأهل ومعايير مهنيّة إضافيّة .
يشار بأنّ المدير العام شموئيل ابواب هاتف رؤساء السّلطات المحليّة الفائزين بالجائزة .
وزير التّربية نفتالي بينت يعلن عن السّلطات المحليّة الفائزة بجائزة التّربية للعام 2018




كلمات متعلقة

وزير, التّربية, نفتالي, بينت, يعلن, عن, السّلطات, المحليّة, الفائزة, بجائزة, التّربية, للعام, 2018,

تابعونــا

مجلس كفر مندا المحلي يستنكر حرق سيارة السيد غسان حلومي مجلس كفر مندا المحلي يستنكر حرق سيارة السيد غسان حلومي 2019-03-06 | 21:09:39

جاء في بيان صادر عن مجلس محلي كفرمندا:"تصر مجموعة من هواة الشر وإفتعال الفتن...

جبارين ومصطفى يدعوان الى تصعيد النضال ضد قانون القومية جبارين ومصطفى يدعوان الى تصعيد النضال ضد قانون القومية 2019-03-06 | 21:08:02

استضاف المركز الجماهيري في أم الفحم كل من د. يوسف جبارين، النائب عن الجبهة في...

قائمة "أزرق أبيض" تعلن برنامجها الانتخابي قائمة "أزرق أبيض" تعلن برنامجها الانتخابي 2019-03-06 | 21:06:08

أعلنت قائمة "أزرق أبيض" الإسرائيلية الأربعاء، برنامجها الانتخابي وبرنامج عملها...

اطلاق نار على شاب في طمرة واصابته متوسطة اطلاق نار على شاب في طمرة واصابته متوسطة 2019-03-06 | 19:56:50

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان شاب يبلغ من العمر 31 عاماً اصيب...

عرسان ياسين في اول جلسة له في لجنة التنظيم:اللجنة المحلية الخاصة بشفاعمرو في مراحل انتقالها الاخيرة الى البلدية عرسان ياسين في اول جلسة له في لجنة التنظيم:اللجنة المحلية الخاصة بشفاعمرو في مراحل انتقالها الاخيرة الى البلدية 2019-03-06 | 17:23:37

التئمت لجنة التنظيم الاتابعة لهضاب البلوط المحلية (גבעות אלונים) اليوم الاربعاء...

اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في عكا اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في عكا 2019-03-06 | 15:27:37

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل ان شاب يبلغ من العمر ٢٦ عاما أصيب اثر...

الشرطة - انخفاض بنسبة 50% بحوادث اطلاق النار في جسر الزرقاء منذ اقامة محطة شرطة في القرية الشرطة - انخفاض بنسبة 50% بحوادث اطلاق النار في جسر الزرقاء منذ اقامة محطة شرطة في القرية 2019-03-06 | 15:50:28

عقدت مديرية الشرطة لتطوير الخدمات للمجتمع العربي بقيادة اللواء جمال حكروش في...

ولادة 4 توائم خلال يومين في مستشفى العائلة المقدسة -الناصرة ولادة 4 توائم خلال يومين في مستشفى العائلة المقدسة -الناصرة 2019-03-06 | 14:50:48

وضعت 4 نساء عربيات مواليد توائم خلال اليومين الماضيين في مستشفى العائلة المقدسة...

جديد في بادا - بوريا : عيادة لمشاكل الطعام في الطفولة المبكرة جديد في بادا - بوريا : عيادة لمشاكل الطعام في الطفولة المبكرة 2019-03-06 | 14:05:53

في إطار توسيع خدمات قسم الأطفال في المركز الطبي بادا - بوريا، افتتحت مؤخرًا عيادة...

المنخفض الأخير رفع معدل الأمطار إلى 113% في الضفة المنخفض الأخير رفع معدل الأمطار إلى 113% في الضفة 2019-03-06 | 12:42:03

أعلنت سلطة المياه الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، أن المنخفض الأخير الذي استمر لعدة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مخدرات حشيش مريخوانا النقب اعتقال مشتبهين شرطة ضبط بير هداج تهريب ترويج البروفيسور ثلوج جبل الشيخ الجولان بيت جن الجش متنزهون يلعبون يستمتعون رهط مفقود البحث الشرطة عنه اسماعيل الافينشكرم مشعور الناصرة النصراوي لاعب ابناء هرتسليا كرة السلة الصنارة اصابة عامل سقط في بئر عن سقالة ورشة بناء نيشر منطقة حيفا تخليص علق بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين اغلاق شارع كفركنا حرق اطارات رئيسي الشرطة وفاة شاب فحماوي داعش سوريا خليل صالح السيد قصف امريكي تدافع عنيف الشرطة ايمن عودة رؤساء مجالس سلطات عربية اضرام النار سيارة ام الفحم حي المحاجنة الشرطة اطفاء اضرار احتراق اصابة عامل ورشة بناء قرب نهاريا خطيرة مستشفى نهاريا سقط ارتفاع شاهق بلدية الناصرة فشل تمرير الميزانية 2016 تاجيل التصويت مصرع يوسف صباح اطلاق نار شاب قرية الجديدة المكر قتيل شرطة اسعاف الطبيب اياد خمايسي كفر كنا يشارك رمبام تنظير الجهاز الهضمي اطباء في قطاع غزة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com