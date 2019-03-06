وزير, التّربية, نفتالي, بينت, يعلن, عن, السّلطات, المحليّة, الفائزة, بجائزة, التّربية, للعام, 2018,

اعلن وزير التربية والتعليم نفتالي بينت اسماء السلطات السّت الفائزة بالجائزة هي: بيت جن،مجلس إقليمي ماطي أشر،مجلس إقليمي شورق، عراد،إيلات وكريات يام.

وزير التّعليم يبعث برسالة مهنّئا السّلطات المحليّة الفائزةوزير التّربية نفتالي بينت قال بأن قوة جهاز التّربية بما يمنح لطلابه وللأهالي .الأهل يشعرون بشكل ملموس بالإستثمار في جهاز التّربية وإكساب التّربية والقيم للاولاد هو أغلى ما نملك وأهم ما نملك .هنيئا للسّلطات المحليّة الفائزة بالجائزة ،هنيئا للإدارة، للمعلّمين،للطلاب وللأهل انتم مثل يقتدى به للجميع وأنا فخور بذلك وعلى ذلك أريد أن أقدم شكري لكم على الجهود والإستثمار وعلى الشّراكة الحقيقيّة في بناء مستقبل افضل لطلابنا.المدير العام للوزارة شموئيل ابواب:التّربية للقيم، للتميّز ،للقياده الإجتماعيّة والتّربويّة ،للمبادرة هم حجر الأساس للتّعليم في القرن الحادي والعشرين ،ابارك السّلطات المحليّة الفائزة وأبارك للطواقم التّربويّة الرّائعة والمميّزة التي تعمل بكل جهد لتطوير وتحسين جهاز التّربية وتخطو مع طلابها بكل ثقة نحو المستقبل ونحو التّفوّق والتّميّز .كل سلطة محليّة ستحصل على شهادة وجائزة مالية 100الف شاقل للإستثمار في جهاز التّعليم .الجائزة أعطيت وفق معايير مهنيّة حيث تجوّلت لجنة مهنيّة برئاسة السّيّدة جيلا نجار نائبة المدير العام للوزارة على السّلطات المحليّة المقترحة والتي تمّ تقديم توصيات عليها واعطيت الجائزة بعد تميّز هذه السّلطات بالعمل التّربوي، الإستثمار في جهاز التّعليم ، التّميز في التّحصيل العلمي وفي البجروت وفي المواضيع العلميّة والتّعليم التّكنولوجي، توفير مناخ تعليمي خال من العنف،منع التّسرّب،إحتواء الآخر، تميّز الطواقم التّربويّة والعمل المشترك، تطوير وتحسين التّربية اللا منهجيّة ،التّداخل الإجتماعي والمبادرات ،التّعاون مع الأهل ومعايير مهنيّة إضافيّة .يشار بأنّ المدير العام شموئيل ابواب هاتف رؤساء السّلطات المحليّة الفائزين بالجائزة .