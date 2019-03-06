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مجلس كفر مندا المحلي يستنكر حرق سيارة السيد غسان حلومي



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جاء في بيان صادر عن مجلس محلي كفرمندا:"تصر مجموعة من هواة الشر وإفتعال الفتن بالإستمرار في سلسلة جرائمهم بالإعتداء على حرمات البيوت وأملاك المواطنين، حيث أقدم ضعفاء النفوس بعد منتصف ليلة أمس، بحرق سيارة تعود ملكيتها للسيد غسان حلومي في منطقة القسائم.رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم وأعضاء المجلس المحلي، يستنكرون ويدينون بأقسى العبارات، هذا العمل الاجرامي الذي يهدف الى نشر الفوضى وترويع المواطنين الآمنين، ومحاولة خلق أزمات وتعكير أجواء الهدوء التي تسود القرية.رئيس المجلس المحلي قام بعقد اجتماع مع قيادة الشرطة في الشمال، وطالب الأجهزة الأمنية بأخذ مسؤوليتها بالحفاظ على الأمن والإستقرار في القرية، وعدم التهاون مع أي شخص او مجموعة تسول لها نفسها الاعتداء على المواطنين وإلحاق الاضرار بممتلكاتهم.كما ندعو جميع أهالي القرية دون إستثناء لتحمّل مسؤولياتهم والوقوف صفّاً واحداً ضد هذه المجموعة الساقطة، والعمل على ردعهم عن أعمالهم البعيدة عن تقاليدنا وديننا الحنيف.حفظ الله كفر مندا وأهلها جميعاً وداموا سالمين آمنين وغانمين





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