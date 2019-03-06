قائمة "أزرق أبيض" تعلن برنامجها الانتخابي

أعلنت قائمة "أزرق أبيض" الإسرائيلية الأربعاء، برنامجها الانتخابي وبرنامج عملها بعد انتخابات الكنيست في نيسان المقبل. وأفادت المصادر بأن البرنامج شُكّل من 24 موضوعا، تناولت مختلف مناحي الحياة. وأكدت القائمة في البرنامج أنه "لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب مرة أخرى"، كما جرى في العام 2005، حين انسحبت إسرائيل من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. وتعهّدت القائمة في برنامجها، أن تكون أي "عملية سلمية تاريخية" مع الفلسطينيين، منوطة بالمصادقة عليها في استفتاء شعبي. وفقاً للبرنامج، فستعمل القائمة على تعزيز الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، والحفاظ على "القدس الموحّدة، كعاصمة أبدية"، ويشير مصطلح "القدس المُوحّدة"، إلى القدس الغربية والشرقية. وكانت قيادة القائمة قد زارت الثلاثاء مرتفعات الجولان، مؤكدة أنها "لن تتنازل عنها ولن تسمح لإيران بالتموضع قرب الحدود الإسرائيلية".وقائمة "أزرق أبيض" هي قائمة تحالفة بين حزب "حوسين ليسرائيل" بزعامة قائد هيئة اركان الاحتلال السابق بيني غانتس، وحزب "تيلم" بزعامة قائد هيئة الأركان ووزير الأمن الأسبق موشيه يعلون، وحزب "يش عتيد" بزعامة يائير لبيد.