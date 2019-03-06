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اطلاق نار على شاب في طمرة واصابته متوسطة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان شاب يبلغ من العمر 31 عاماً اصيب بجراح متوسطة أثر تعرضه لاطلاق نار عندما كان داخل سيارته في مدينة طمرة .


وأضاف البيان أن الطواقم الطبية نقلت الشاب لمستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .  
اطلاق نار على شاب في طمرة واصابته متوسطة




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