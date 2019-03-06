اطلاق, نار, على, شاب, في, طمرة, واصابته, متوسطة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال ان شاب يبلغ من العمر 31 عاماً اصيب بجراح متوسطة أثر تعرضه لاطلاق نار عندما كان داخل سيارته في مدينة طمرة .

وأضاف البيان أن الطواقم الطبية نقلت الشاب لمستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .