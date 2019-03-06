قبلة, ماجد, المهندس, ليد, نوال, الزغبي, بالشارقة, حديث, المتابعين,

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان العراقي ماجد المهندس وهو يتبادل القبل مع للفنانة نوال الزغبي في كواليس حفلهما بالشارقة ويقبل يدها أيضاً وأثنوا على أخلاق المهندس ورقيه ونال الفيديو العديد من التعليقات وعلامات الإعجاب.

وكانت نوال الزغبي استقبلت زميلها ماجد المهندس قائلة “ماجد يا ماجد” ليشاركها الترحيب بحراراة مقبلاً يدها وسط الكثيرين لتبدو هي سعيدة بالحدث ومتفاجئة، وعند سؤال الثنائي عن شعورهما حول تواجدهما سوياً، قال الفنان العراقي إن نوال الزغبي “نجمة ذهبية وستظل نجمة ذهبية طوال العمر”. ورداً على المهندس، قالت الفنانة اللبنانية: “أحلى فنان بأخلاقك، وصوتك، وتواضعك، ونجوميتك”.وكان الفنانان المحبوبان قاما بإحياء حفل ناجح ومميز يوم الجمعة الماضي على مسرح المجاز بمدينة الشارقة الإماراتية وغنت نوال الزغبي الكثير من أغانيها من بينها” كده باي” أما الفنان ماجد المهندس فقدم لمحبيه نخبة من أجمل أغانيه.