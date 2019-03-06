عرسان, ياسين, في, اول, جلسة, له, في, لجنة, التنظيم:اللجنة, المحلية, الخاصة, بشفاعمرو, في, مراحل, انتقالها, الاخيرة, الى, البلدية,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل ان شاب يبلغ من العمر ٢٦ عاما أصيب اثر...
عقدت مديرية الشرطة لتطوير الخدمات للمجتمع العربي بقيادة اللواء جمال حكروش في...
وضعت 4 نساء عربيات مواليد توائم خلال اليومين الماضيين في مستشفى العائلة المقدسة...
في إطار توسيع خدمات قسم الأطفال في المركز الطبي بادا - بوريا، افتتحت مؤخرًا عيادة...
أعلنت سلطة المياه الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، أن المنخفض الأخير الذي استمر لعدة...
قال النائب عيساوي فريج اليوم الاربعاء خلال بحث طلب ميرتس بشطب" عوتمسا يهوديت"...
حل اليوم الاربعاء الوزير درعي ضيفاً على مدينة ام الفحم وبشكل خاص بالمركز...
أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، عن وفاة الطفل وائل...
اعتبر الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى، اعتقال حراس المسجد اعتداء على دائرة...
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا هي البلد المسلم الوحيد...