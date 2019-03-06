عرسان, ياسين, في, اول, جلسة, له, في, لجنة, التنظيم:اللجنة, المحلية, الخاصة, بشفاعمرو, في, مراحل, انتقالها, الاخيرة, الى, البلدية,

التئمت لجنة التنظيم الاتابعة لهضاب البلوط المحلية (גבעות אלונים) اليوم الاربعاء 201936 في جلستها الاولى لانتخاب رئيسا للجنة بحضور رؤساء المجالس المحلية والبلديات المشاركة فيها (عبلين، كفرمنا، كوكب، بير المكسور).

هذا وانتخبت اللجنة، وبالاجماع، رئيس بلدية شفاعمرو السيد عرسان ياسين رئيسا لها. ويأتي هذا الانتخاب بعد ان غاب عرسان ياسين في العشر سنوات الاولى التي كان بها رئيسا لبلدية شفاعمرو، عن رئاستها بسبب موقفه المبدئي الرافض لضم شفاعمرو الى لجنة مشتركة ومعارضا وحيدا بين اعضاء المجلس البلدي آنذاك لطريقة انتقالها من البلدية الى سلطة لجنة التنظيم والبناء هضاب البلوط.وفي هذه المرحلة وبعد محادثات طويلة واتصالات مع الوزارات المختلفة المختصة التي أكدت على حق شفاعمرو بلجنتها الخاصة وابتدأت مراحل تنفيذ القرارات، وافق عرسان ياسين على رئاسة اللجنة في هذه المرحلة حتى اعادتها الى سلطة البلدية المباشرة.واكد عرسان ياسين في كلمته ان رئاسته للجنة تأتي بدافع تقديم التسهيلات للمواطنين وتخفيف الاعباء الملقاة على كاهلهم في مسائل الترخيص ضمن الاطار القانوني وسد احتياجاتهم السكنية.واكد ايضا ان اللجنة تشهد مراحل انتقالها الاخير من خلال العمل الدؤوب مقابل الوزارات والتحضيرات المتخذة من اجل ذلك.