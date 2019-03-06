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عبد الكريم نايف ميعاري ابو الوجيه عرابة في ذمة الله



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انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم عبدالكريم نايف ميعاري ابو الوجيه عن عمر يناهز ال 75 عاما وسيشيع جثمانه الى مثواه الاخير اليوم بعد صلاة المغربانا لله وانا اليه راجعون
عبد الكريم نايف ميعاري ابو الوجيه عرابة في ذمة الله




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