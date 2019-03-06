عبد, الكريم, نايف, ميعاري, ابو, الوجيه, عرابة, في, ذمة, الله,

كلمات متعلقةعبد, الكريم, نايف, ميعاري, ابو, الوجيه, عرابة, في, ذمة, الله,
من آمن بي وان مات فسيحيا آل شحاده وآل لوسيا واقربائهم وانسبائهم في شفاعمرو...
انتقلت الى رحمة الله تعالى الحاجة نجية ناجي امارة خرانبة "ام كمال" من بلدة المغار...
انتقل الى رحمته تعالى في شفاعمرو المأسوف على شبابه اكرم سمير مشيعل عن عمر يناهز 45...
انتقل إلى رحمة الله تعالى ايمن محمد جبر من عرب المزاريب. الدفن اليوم الثلاثاء...
فجعت قرية بئر المكسور، صباح اليوم، بخبر وفاة محمد الشيخ (ابو عبدالله) البالغ من...
انتقل إلى رحمة الله تعالى محمود جاسم ابو صبحي رميحات من عرب الحلف وتقبل التعازي...
توفي اليوم الثلاثاء في الجولان المناضل احمد القضماني ابو مجيد . الجنازة...
فجعت قرية شعب فجر اليوم الثلاثاء بوفاة الشابة فريال حسين سعدة 46 عاما بعد معاناة مع...
بسم الله الرحمن الرحيم"وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ...
زوجة الفقيد نهى وابنه نزار وابنته رينيه واخوته فهد, نمر, غزال, سعاد وغزالة وعموم آل...