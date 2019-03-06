عبد, الكريم, نايف, ميعاري, ابو, الوجيه, عرابة, في, ذمة, الله,

انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم عبدالكريم نايف ميعاري ابو الوجيه عن عمر يناهز ال 75 عاما وسيشيع جثمانه الى مثواه الاخير اليوم بعد صلاة المغربانا لله وانا اليه راجعون

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وفاة سامي يوسف شحاده (ابو ادوار ) من شفاعمرو 2019-03-04 | 09:35:02 من آمن بي وان مات فسيحيا آل شحاده وآل لوسيا واقربائهم وانسبائهم في شفاعمرو...

المغار - وفاة نجية ناجي امارة خرانبة - ام كمال 2019-02-28 | 08:13:42 انتقلت الى رحمة الله تعالى الحاجة نجية ناجي امارة خرانبة "ام كمال" من بلدة المغار...

شفاعمرو تفجع بوفاة المأسوف على شبابه اكرم سمير مشيعل 2019-02-26 | 20:30:20 انتقل الى رحمته تعالى في شفاعمرو المأسوف على شبابه اكرم سمير مشيعل عن عمر يناهز 45...

عرب المزاريب - ايمن محمد جبر في ذمة الله 2019-02-26 | 08:45:42 انتقل إلى رحمة الله تعالى ايمن محمد جبر من عرب المزاريب. الدفن اليوم الثلاثاء...

بئر المكسور - وفاة محمد الشيخ (ابو عبدالله) في اسطنبول 2019-02-25 | 08:18:16 فجعت قرية بئر المكسور، صباح اليوم، بخبر وفاة محمد الشيخ (ابو عبدالله) البالغ من...

وفاة محمود جاسم ابو صبحي رميحات من عرب الحلف 2019-02-21 | 14:16:24 انتقل إلى رحمة الله تعالى محمود جاسم ابو صبحي رميحات من عرب الحلف وتقبل التعازي...

الجولان - وفاة المناضل احمد القضماني 2019-02-19 | 12:49:24 توفي اليوم الثلاثاء في الجولان المناضل احمد القضماني ابو مجيد . الجنازة...

شعب تفجع بوفاة الشابة فريال حسين سعده 46 عاما 2019-02-19 | 08:19:07 فجعت قرية شعب فجر اليوم الثلاثاء بوفاة الشابة فريال حسين سعدة 46 عاما بعد معاناة مع...