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اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في عكا



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل ان شاب يبلغ من العمر ٢٦ عاما أصيب اثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة عكا.

الطواقم الطبية هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للمصاب الذي تم نقله الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج.


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق بملابسات الحادث ، ومن التحقيقات الأولية تبين أن الخلفية جنائية.

اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في عكا




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