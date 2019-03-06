الشرطة - انخفاض بنسبة 50% بحوادث اطلاق النار في جسر الزرقاء منذ اقامة محطة شرطة في القرية

عقدت مديرية الشرطة لتطوير الخدمات للمجتمع العربي بقيادة اللواء جمال حكروش في بداية الاسبوع ورشة عمل في بلدة جسر الزرقاء بحضور رئيس المجلس المحلي جسر الزرقاء مراد عماش وقائد مديرية منشة شمعون بن شبو وقائد مركز شرطة زخرون يعقوب المقدم عيران ليفي وقائد نقطة شرطة جسر الزرقاء الرائد دوري راحميم.

هذه الورشة أقيمت بمبادرة من قسم الشراكة والمجتمع في مديرية الشرطة باشراف قائد القسم المقدم عران شاكيد.ورشة العمل هذه مرحلة أخرى متقدمة من برنامج اندماج الشرطة للعمل الجماهيري بشكل عام وفي بلدة جسر الزرقاء بشكل خاص.خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي، تم إنشاء نقطة شرطة جديدة، التي تعمل منذ ذلك الحين، من قبل مركز شرطة زخرون يعكوف للحفاظ على امن وسلامة المواطنين وتعزيز الشعور بالأمان.هذا ودلت استطلاعات الرأي العام التي أجراها قسم الشراكة والمجتمع في مديرية الشرطة لتطوير الخدمات للمجتمع العربي ان هناك طلب لزيادة تواجد الشرطة وتطبيق القانون بشكل فعال.منذ إنشاء نقطة الشرطة في جسر الزرقاء شهدت البلدة انخفاض ملحوظ بنسبة 50 ٪ في كمية حوادث إطلاق النار وانخفاض حاد في حالات العنف الخطير.الى جانب ذلك قامت الشرطة بأنشطة جماهيرية للتقراب والتآخي لدى الجيل الصاعد.خلال ورشة العمل ، تم عقد حوار ومناقشة بين المشتركين والعاملين على برنامج لبناء خطة عمل للشراكة بين الشرطة والجمهور للعام 2019.قائد مديرية الشرطة لتطوير الخدمات للمجتمع العرب اللواء جمال حكروش أكد خلال اللقاء على أهمية توفير الخدمات الشرطية وتعزيز الأمن الشخصي لسكان البلدة.وأضاف أنه منذ إقامة نقطة الشرطة شهدت البلدة انخفاض في حوادث العنف بما في ذلك انخفاض ملحوظ في جرائم القتل في 2018 حيث وقعت حادثة قتل واحدة، مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت عدد كبير من الحالات.وانه يتوجب علينا ان نعمل من اجل اجتثاث هذه ظاهرة من جذورها.بهدف تحسين جودة الحياة والأمن الشخصي، دعى قائد المديرية اللواء حكروش إلى العمل المشترك، مؤكدا على العلاقة الطيبة مع رئيس المجلس والمواطنين.وقال رئيس المجلس المحلي السيد مراد عماش إن المجلس المحلي والسكان ملتزمون بفعل كل شيء من أجل السلامة الشخصية للسكان وسيكونون شركاء مع الشرطة والسلطات لتحقيق هذه الرؤية.*ستواصل الشرطة العمل المشترك مع المجتمع العربي بهدف تحقيق الأمن الشخصي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين الممتثلين للقانون*.