بومبيو, يتوجه, قريبا, إلى, لبنان, وإسرائيل, والكويت,

أعلنت واشنطن أن وزير خارجيتها مايك بومبيو سيقوم قريبا بجولة تشمل كلا من لبنان وإسرائيل والكويت، وأنه لا علاقة لهذه الجولة بالانتخابات الإسرائيلية المزمعة في 9 أبريل.

وتعليقا على تصريح بومبيو بأنه سيزور "الأسبوع المقبل" الدول الثلاث، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو أمس الثلاثاء، إن جولة الوزير لن تبدأ الأسبوع المقبل بل بعده بقليل، دون أن يعلن عن موعدها المحدّد أو تفاصيل أخرى، موضحا أن البرنامج المفصّل للجولة سينشر "قريبا".وكون الجولة ستتم قبل الانتخابات في إسرائيل، فتحت الباب أمام التساؤل عمّا إذا كانت زيارة بومبيو إلى إسرائيل تمثّل رسالة دعم أمريكية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المقرّب جدا من الإدارة الأمريكية الحالية والمهدد بتهم فساد قد يوجّهها القضاء الإسرائيلي له.