‏سباق, وادي, عربة, .., راكبو, الدراجات, من, الجلبوع, والمنطقة, يحققون, انجازات, مشرفة,

أقيم نهاية الاسبوع الماضية "سباق وادي عربة 2019" (العرافا)، وهو سلسلة سباقات دراجات هوائية عالمي، وقد شارك في السباق، ، فريق "500 واط- جلبوع- المروج"، وحقق، كالعادة، انجازات رائعة.هذا العام، بثت قناة الرياضة السباق بشكل مباشر، واستطاع السكان بالجلبوع مشاهدة سائق الدراجة الهوائية، عور كليمان مكا من غان نير، الذي تألق في السابق وحصد المركز الثاني.مديرة النادي، شاحاف رموت قال: أن نجاح عومر غير مستغرب، فهو يركب الدراجة منذ جيل 9 سنوات، ودائمًا كان من المميزين.كذلك اعضاء النادي، عبد الله ارشيد من دبورية تفوّق في السباق الذي شارك فيه ، وتومر لينوي من رام أون، أيضًاوتابعت رموت: الاستثمار المهني، الإدارة لدى اعضاء النادي، إضافة للتدريب المستمر، اسباب هذا النجاح، ونسعى للمزيد من النجاحات.الصور: من نادي 500 واط المروج