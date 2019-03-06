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ولادة 4 توائم خلال يومين في مستشفى العائلة المقدسة -الناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



وضعت 4 نساء عربيات مواليد توائم خلال اليومين الماضيين في مستشفى العائلة المقدسة بالناصرة في مصادفة غير اعتيادية، حيث اعتبر الطاقم الطبي انه أمر غير تقليدي ونادر.



مديرة العلاقات العامة في مستشفى العائلة المقدسة اوديت شومر ، قالت أن التحسينات التي شهدها المستشفى في الأونة الاخيرة في قسم الولادة وغرف العمليات تؤدي الى الفخر وتزيد من ثقة المواطنين بالمستشفى وتشجعهم على الولادة فيه.


كما وعددت شومر ولادات التوائم التي شهدها المستشفى خلال اليومين الماضيين ، والعائلات هم الزوجين انوار وصلاح دهامشة من كفركنا رزقا بمولودين ، وروان غالية سعدي وزجها سعدي، رزقا بمولودتين توأمتين، وميساء ويوسف شحادة من كفركنا رزقا بمولودين ذكرين، اما هيام ومنصور منصور من المشهد رزقا بمولودين ذكرين في عملية قيصرية.


اما الممرضة المسؤولة في قسم الولادة بمستشفى العائلة المقدسة رندة جبور قالت:" الغريب في الأمر ليس فقط ولادة عدد من التوائم بشكل متزامن، وانما الغريب هو ان ثلاثة من بين الأمهات الوالدات وضعن توائمهن بولادة عادية، رغم اختلاف وضعيات التوائم داخل الرحم، بينما كانت هنالك ولادة واحدة بعملية قيصرية.


وأضافت:" ولادة هذا العدد من التوائم بولادات طبيعية ليس مفهوما ضمنا، وانما يدل على مهارة وخبرة الطواقم الطبية من الأطباء والقابلات والممرضات.



ومن جهتهن اعربن الأمهات الوالدات عن سعادتهن بمجيء أبنائهن الى العالم أفواجا ودفعات، وأشدن بالمهنية الطبية والخدمة الراقية والمعاملة الممتازة على حد تعبيرهن.




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