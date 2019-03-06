موسكو:, لابد, من, استئناف, المفاوضات, الفلسطينية, الإسرائيلية,

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أعلنت وزيرة خارجية جمهورية اندونيسيا ريتنو مرسودي، عن مساهمة بلادها بقيمة مليون...
أعلنت واشنطن أن وزير خارجيتها مايك بومبيو سيقوم قريبا بجولة تشمل كلا من لبنان...
أعلن نائب قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني، أن فيلقه هو...
يخضع فريق من المتهمين للمحاكمة العسكرية في مصر، بجرم محاولة اغتيال الرئيس عبد...
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" استنادا إلى بنك معلومات "مدقق الحقائق" التابع لها، أن...
أكد الاتحاد الأوروبي التزام الدول الأعضاء بعدم نقل أي من مقراتها إلى القدس...
يعقد الوفد الامني المصري في هذه الاثناء اجتماع مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس...
لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون في حادث على الطريق الزراعي قبل كفر الدوار بمحافظة...
أعلن الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامي مشعشع...
رجحت صحيفة "الوطن" السورية، أن يكون القس الإيطالي الأب باولو دالوليو الذي فقد في...