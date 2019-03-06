موسكو:, لابد, من, استئناف, المفاوضات, الفلسطينية, الإسرائيلية,

شدد وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، الأربعاء، على أهمية استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بالكويت.وقال: "لابد من استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية طبقا لمبادرة العربية للسلام والقرارات الأممية".وأوضح أن بلاده تود أن تسمع تفاصيل أكثر عن الخطة الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن". مشيرا إلى أن روسيا ستحدد موقفها منها بعد الإعلان الكامل عنها.ووصل وزير خارجية روسيا إلى الكويت، الثلاثاء، قادما من السعودية في ثالث محطات جولة خليجية شملت قطر وتختتم في الإمارات.