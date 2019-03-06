تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-06 15:27:37 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في عكا |  2019-03-06 15:50:28 الشرطة - انخفاض بنسبة 50% بحوادث اطلاق النار في جسر الزرقاء منذ اقامة محطة شرطة في القرية |  2019-03-06 15:50:53 اندونيسيا تقدم مليون دولار لـ"الأونروا" |  2019-03-06 14:50:12 بومبيو يتوجه قريبا إلى لبنان وإسرائيل والكويت |  2019-03-06 14:37:36 ‏سباق وادي عربة .. راكبو الدراجات من الجلبوع والمنطقة يحققون انجازات مشرفة |  2019-03-06 14:50:48 ولادة 4 توائم خلال يومين في مستشفى العائلة المقدسة -الناصرة |  2019-03-06 14:15:30 موسكو: لابد من استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية |  2019-03-06 14:05:53 جديد في بادا - بوريا : عيادة لمشاكل الطعام في الطفولة المبكرة |  2019-03-06 14:50:15 العثور على "الماليزية" ممكن.. لكن التكلفة 3 مليارات دولار |  2019-03-06 14:15:38 الحرس الثوري الإيراني: الأسد زار إيران بدعوة منا |  2019-03-06 14:15:28 كيف تم التخطيط لاغتيال السيسي مرتين؟ |  2019-03-06 12:42:03 المنخفض الأخير رفع معدل الأمطار إلى 113% في الضفة |  2019-03-06 12:25:55 فيديو -فريج خلال بحث شطب عوتمسا يهوديت:يريدون ادخال حثالات العنصريين للكنيست على السجاد الأحمر |  2019-03-06 11:07:22 فيديو وصور - الوزير درعي يزور ام الفحم وسط استنفار أمني |  2019-03-06 11:03:04 مصرع الطفلين الشقيقين وائل (4 سنوات) وملاك الرجبي (عام ونصف) اثر حريق شب في منزل بالخليل فجر اليوم |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

موسكو: لابد من استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شدد وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، الأربعاء، على أهمية استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بالكويت.


وقال: "لابد من استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية طبقا لمبادرة العربية للسلام والقرارات الأممية".


وأوضح أن بلاده تود أن تسمع تفاصيل أكثر عن الخطة الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن". مشيرا إلى أن روسيا ستحدد موقفها منها بعد الإعلان الكامل عنها.


ووصل وزير خارجية روسيا إلى الكويت، الثلاثاء، قادما من السعودية في ثالث محطات جولة خليجية شملت قطر وتختتم في الإمارات.




كلمات متعلقة

موسكو:, لابد, من, استئناف, المفاوضات, الفلسطينية, الإسرائيلية,

تابعونــا

اندونيسيا تقدم مليون دولار لـ"الأونروا" اندونيسيا تقدم مليون دولار لـ"الأونروا" 2019-03-06 | 15:50:53

أعلنت وزيرة خارجية جمهورية اندونيسيا ريتنو مرسودي، عن مساهمة بلادها بقيمة مليون...

بومبيو يتوجه قريبا إلى لبنان وإسرائيل والكويت بومبيو يتوجه قريبا إلى لبنان وإسرائيل والكويت 2019-03-06 | 14:50:12

أعلنت واشنطن أن وزير خارجيتها مايك بومبيو سيقوم قريبا بجولة تشمل كلا من لبنان...

الحرس الثوري الإيراني: الأسد زار إيران بدعوة منا الحرس الثوري الإيراني: الأسد زار إيران بدعوة منا 2019-03-06 | 14:15:38

أعلن نائب قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني، أن فيلقه هو...

كيف تم التخطيط لاغتيال السيسي مرتين؟ كيف تم التخطيط لاغتيال السيسي مرتين؟ 2019-03-06 | 14:15:28

يخضع فريق من المتهمين للمحاكمة العسكرية في مصر، بجرم محاولة اغتيال الرئيس عبد...

صحيفة: ترامب يكذب 22 مرة يوميا بشكل وسطي! صحيفة: ترامب يكذب 22 مرة يوميا بشكل وسطي! 2019-03-06 | 09:44:29

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" استنادا إلى بنك معلومات "مدقق الحقائق" التابع لها، أن...

الاتحاد الأوروبي: لن ننقل أياً من مقراتنا للقدس الشرقية الاتحاد الأوروبي: لن ننقل أياً من مقراتنا للقدس الشرقية 2019-03-05 | 15:52:06

أكد الاتحاد الأوروبي التزام الدول الأعضاء بعدم نقل أي من مقراتها إلى القدس...

الوفد المصري يجتمع بقيادة حماس الوفد المصري يجتمع بقيادة حماس 2019-03-05 | 14:55:36

يعقد الوفد الامني المصري في هذه الاثناء اجتماع مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس...

5 قتلى وإصابة العشرات في حادث طرق أليم بمصر 5 قتلى وإصابة العشرات في حادث طرق أليم بمصر 2019-03-05 | 14:03:24

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون في حادث على الطريق الزراعي قبل كفر الدوار بمحافظة...

اليابان تدعم "الأونروا" في سوريا ولبنان بـ7 ملايين دولار إضافية اليابان تدعم "الأونروا" في سوريا ولبنان بـ7 ملايين دولار إضافية 2019-03-05 | 14:01:45

أعلن الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامي مشعشع...

صحيفة: الأب باولو قد يكون حيا ومحتجزا لدى داعش صحيفة: الأب باولو قد يكون حيا ومحتجزا لدى داعش 2019-03-05 | 11:41:10

رجحت صحيفة "الوطن" السورية، أن يكون القس الإيطالي الأب باولو دالوليو الذي فقد في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ام الفحم اطلاق نار اصابة شاب حي عين جرار طفيفة مستشفى الشرطة تحققاصابة شاب قلنسوة اطلاق نار حادث تحقيق شرطة اسعاف مستشفى اعتداء ممرضة مستشفى الناصرة الانجليزي مظاهرة مشاركة مستخدمين اثناء عملها النقب مشاركة مسيرة وادي زبالة حافلات العودة 19 النكبة هدم بيتين القدس جرافات بلدية بناء غير مرخص مصرع شابة فتاة دهس حادث مفرق حوراشيم كفر قاسم شارع 6اصابة عامل حادث عمل ورشة بلدة كفر ياسيف سقط عليه جسم ثقيل مستشفى شرطة طعن شاب جندي يهودي اعتقال شاب فلسطيني مدينة تل ابيب شرطة فريدة اغبارية ام الفحم مصرع شابة حادث طرق مروع شارع 6 ريم شناوي كفر مندا معلمة تنافس لقب الحصول على معلم الدولة مجهولون حرق اطلاق نار بيت سيارة موظفة الطيبة بلدية اعتقال رجل زوجته طرعان كارل جوستاف بندقية العثور تفتيش شرطة الناصرة قرية رفعت ترك اقالة تدريب مكابي اخاء الناصرة الدرجة الممتازة المدربلأول مرة مجلس يركا يشرك النساء في جلسته الشهريةخديجة ابو غزالة اتهام بالغين قاصر ام الفحم حرق سيارة اطلاق نار لائحة اتهام حيفا المحكمة المركزية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com