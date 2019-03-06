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جديد في بادا - بوريا : عيادة لمشاكل الطعام في الطفولة المبكرة



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في إطار توسيع خدمات قسم الأطفال في المركز الطبي بادا - بوريا، افتتحت مؤخرًا عيادة خاصة لعلاج مشاكل الأكل في مرحلة ما قبل المدرسة، من الولادة وحتى سن 6 أعوام. في السنوات الأخيرة، نشهد زيادة في عدد الزيارات من قبل الآباء والأمهات الذين يشعرون بالقلق إزاء عادات أطفالهم الغذائية ووتيرة نموهم، إذ يقدّر انتشار هذه الظاهرة في قرابة نحو 25% من الأطفال. تحدث مشاكل الأكل في مرحلة الطفولة المبكرة لأسباب 



 متنوعة: العوامل البيولوجية والجينية والعاطفية والعائلية والثقافية الاجتماعية. تنعكس هذه المشاكر، برفض جزئي أو كلي للتناول الطعام، وصعوبات في مختلف المراحل الانتقالية (على سبيل المثال، الانتقال من الرضاعة الطبيعية الكاملة و / أو الأكل من زجاجة إلى طعام مكمل)، أو سلوكيات أكل شاذة مثل البكاء حول وجبة، أو تخزين الطعام في الفم أو الرضاعة أثناء النوم. 


يؤكد الدكتور أفي أون ، مدير العيادة، وهو خبير في طب الأطفال، والجهاز الهضمي والتغذية، أن العلاج الأكثر فعالية هو بواسطة طاقم واسع متعدد التخصصات الذي ينظر إلى المشكلة من منظور طبي وسريري وعاطفي سلوكي، نمو الطفل، وبالطبع الجانب الغذائي. 


تقول طال ساديه كون، منسقة العيادة وهي خبيرة في التغذية مختصة باضطرابات الأكل في مرحلة الطفولة المبكرة، إنه بات الآن متوفرًا في خدمة الآباء والأمهات، المقيمين في المنطقة بأكملها، عيادة مهنية توفر استجابة حيويية لمشاكل أكل الأطفال، وهو ما كان ينقص في المنطقة. 


ويشير د. آفي أون الى أن “الأشخاص عندما يسمعون عن مشاكل الأكل يفكرون مباشرة بفقدان الشهية ونقص الوزن الحاد، من الخطأ أن تفكر بهذه الطريقة، هناك مشاكل أكل متنوّعة جدًا حتى في الطفولة المبكرة… هناك أطفال يستصعبون الانتقال من الرضاعة الطبيعية الكاملية لمرحلة تناول الطهعام المطحون أو من الطعام المطحون الى الطعام الصلب”. ويضيف: “كما أننا نشدد على شكل التغذية: ليس فقط إذا كان الطفل يأكل ولكن كيف تغذيه الأم أو الأب، ونعطي الوالد/ة الأدوات الرئيسية لنهج التغذية المناسب". 






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