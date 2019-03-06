جديد في بادا - بوريا : عيادة لمشاكل الطعام في الطفولة المبكرة

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل ان شاب يبلغ من العمر ٢٦ عاما أصيب اثر...
عقدت مديرية الشرطة لتطوير الخدمات للمجتمع العربي بقيادة اللواء جمال حكروش في...
وضعت 4 نساء عربيات مواليد توائم خلال اليومين الماضيين في مستشفى العائلة المقدسة...
أعلنت سلطة المياه الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، أن المنخفض الأخير الذي استمر لعدة...
قال النائب عيساوي فريج اليوم الاربعاء خلال بحث طلب ميرتس بشطب" عوتمسا يهوديت"...
حل اليوم الاربعاء الوزير درعي ضيفاً على مدينة ام الفحم وبشكل خاص بالمركز...
أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، عن وفاة الطفل وائل...
اعتبر الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى، اعتقال حراس المسجد اعتداء على دائرة...
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا هي البلد المسلم الوحيد...
المستشفى الانجليزي ينقذ الشاب ربيع زيود الذي تعرض لطعن بالسكين في القلب اثر شجار...