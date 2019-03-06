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السباحة مادة إلزامية بمناهج التعليم المدرسي في هذا البلد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعتبر أنظمة التعليم في السويد الأفضل في العالم فمادة الرياضة إلزامية في المدرسة استنادا إلى المناهج الدراسية كما أن دروس السباحة إلزامية، هذا ويشترك التلاميذ ذآورا وإناث في درس السباحة، أضف على ذلك إلزامية دروس الموسيقى.




يتعلم الأطفال في المدارس السويدية السباحة منذ عامهم الدراسي الأول ضمن مادة التربية البدنية والصحة ، وفي نهاية الصف السادس يجب عليهم التمكن من السباحة لمسافة 200 متر وتُعتبر السباحة منهجًا إلزاميًا لكون السويد معظمها بحيرات لتأمين جميع الطلاب من خطر الغرق بالإضافة إلى تعليمهم الأشغال العامة مثل النجارة والنحت والكهرباء والإلكترونيات والرسم والتصوير الفوتوغرافي والخياطة والتطريز. 




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