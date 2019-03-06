تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-06 15:27:37 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في عكا |  2019-03-06 15:50:28 الشرطة - انخفاض بنسبة 50% بحوادث اطلاق النار في جسر الزرقاء منذ اقامة محطة شرطة في القرية |  2019-03-06 15:50:53 اندونيسيا تقدم مليون دولار لـ"الأونروا" |  2019-03-06 14:50:12 بومبيو يتوجه قريبا إلى لبنان وإسرائيل والكويت |  2019-03-06 14:37:36 ‏سباق وادي عربة .. راكبو الدراجات من الجلبوع والمنطقة يحققون انجازات مشرفة |  2019-03-06 14:50:48 ولادة 4 توائم خلال يومين في مستشفى العائلة المقدسة -الناصرة |  2019-03-06 14:15:30 موسكو: لابد من استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية |  2019-03-06 14:05:53 جديد في بادا - بوريا : عيادة لمشاكل الطعام في الطفولة المبكرة |  2019-03-06 14:50:15 العثور على "الماليزية" ممكن.. لكن التكلفة 3 مليارات دولار |  2019-03-06 14:15:38 الحرس الثوري الإيراني: الأسد زار إيران بدعوة منا |  2019-03-06 14:15:28 كيف تم التخطيط لاغتيال السيسي مرتين؟ |  2019-03-06 12:42:03 المنخفض الأخير رفع معدل الأمطار إلى 113% في الضفة |  2019-03-06 12:25:55 فيديو -فريج خلال بحث شطب عوتمسا يهوديت:يريدون ادخال حثالات العنصريين للكنيست على السجاد الأحمر |  2019-03-06 11:07:22 فيديو وصور - الوزير درعي يزور ام الفحم وسط استنفار أمني |  2019-03-06 11:03:04 مصرع الطفلين الشقيقين وائل (4 سنوات) وملاك الرجبي (عام ونصف) اثر حريق شب في منزل بالخليل فجر اليوم |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريال مدريد غاضب من بايل بسبب اتفاقه مع اليونايتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لم يبدأ غاريث بايل مباراة ريال مدريد امام اياكس بسبب ادعاءات عن اتفاق مع مانشستر يونايتد.



ودخل بايل في الشوط الثاني من هزيمة فريقه 1-4 في دوري أبطال أوروبا أمام أياكس. وقبل المباراة، كشف كبير منتقدي أودياريو، إدواردو إندا، عن أن إدارة الريال غاضبة وسط مزاعم بأن الويلزي وافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد.


وقال إندا: "بايل لن يلعب غد، هناك غضب هائل، وفي النادي انهم على يقين من انه ابرم اتفاقا مع مانشستر يونايتد، في خيانة لريال مدريد الذي أراد بيعه لتشيلسي لخفض سعر عملية إيدن هازارد. إنهم يريدون بيعه بمبلغ 120 مليون يورو".




كلمات متعلقة

ريال, مدريد, غاضب, من, بايل, بسبب, اتفاقه, مع, اليونايتد,

تابعونــا

بعد هزيمة القرن.. "مجزرة نجوم" تنتظر ريال مدريد بعد هزيمة القرن.. "مجزرة نجوم" تنتظر ريال مدريد 2019-03-06 | 14:50:32

أقصي ريال مدريد بطريقة مهينة من دوري أبطال أوروبا، بعدما تعرض لما وصف بـ"هزيمة...

ماذا قال لاعبو برشلونة بعد إقصاء الغريم ريال مدريد؟ ماذا قال لاعبو برشلونة بعد إقصاء الغريم ريال مدريد؟ 2019-03-06 | 14:15:45

عبر لاعبو برشلونة الإسباني عن فرحتهم بخروج الغريم ريال مدريد من دوري الأبطال أمام...

السخرية سلاح ماني لكشف حقيقة صراعه مع صلاح السخرية سلاح ماني لكشف حقيقة صراعه مع صلاح 2019-03-06 | 12:32:27

تحدث السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، عن حقيقة صراعه مع زميله المصري محمد صلاح،...

كارفاخال يغالب الدموع.. ويصف الموسم بـ"كلمة فاحشة" كارفاخال يغالب الدموع.. ويصف الموسم بـ"كلمة فاحشة" 2019-03-06 | 11:15:23

فقد لاعب ريال مدريد، الإسباني داني كارفاخال، أعصابه بعد إقصاء فريقه المرّ من دوري...

كيف سيرد رونالدو على إهانة بيريز؟ كيف سيرد رونالدو على إهانة بيريز؟ 2019-03-06 | 09:51:14

أضحت الفرصة مواتية الآن لكريستيانو رونالدو ليرد الصاع صاعين لرئيس فريقه السابق...

راموس ينشغل بتصوير فيلم وثائقي خلال مباراة أياكس راموس ينشغل بتصوير فيلم وثائقي خلال مباراة أياكس 2019-03-06 | 08:24:24

حرص النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، على مؤازرة فريقه من المدرجات في...

بالصور:ريال مدريد يودع دوري الابطال بعد خسارة مذله امام اياكس بالصور:ريال مدريد يودع دوري الابطال بعد خسارة مذله امام اياكس 2019-03-05 | 23:52:46

حقق أياكس أمستردام انتصارا عريضا على ريال مدريد، بنتيجة (4-1) بإياب ثمن نهائي دوري...

ضحايا سولاري يمهدون طريق نيمار إلى ريال مدريد ضحايا سولاري يمهدون طريق نيمار إلى ريال مدريد 2019-03-05 | 17:36:34

كشف تقرير صحفي إسباني، أن ريال مدريد أعاد فتح ملف التعاقد مع البرازيلي نيمار دا...

ردا على ترشيح مورينيو.. سولاري يشبه الريال بجوليا روبرتس ردا على ترشيح مورينيو.. سولاري يشبه الريال بجوليا روبرتس 2019-03-05 | 15:50:53

قبيل مباراة فريقه المرتقبة مع أياكس أمستردام الهولندي في إياب ثمن نهائي دوري...

أغلى سيارة في تاريخ البشرية من بوغاتي - 12 مليون دولار أغلى سيارة في تاريخ البشرية من بوغاتي - 12 مليون دولار 2019-03-05 | 14:50:09

كشفت شركة "بوغاتي" لصناعة السيارات عن أحدث منتجاتها في معرض جنيف للسيارات 2019، لكن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids لدغة أفعى اصابة رجل عبلين متوسطة طاقم الزهراوي الطبي طمرة قرية مستشفى حريق هائل عرابة لوطم الجليل الاعلى اشتعال النار اضرار اطفاء اخماد شجار طلاب المغار طعن اداة حاده توقيف الطالب الشرطة مدرسة مصرع طفل رضيع دهس عامان سيارة الشرطة اسعاف فشل محاولات انعاش تحويل ميزانية مبلغ 50 مليون شيكل للمدارس الاهلية المصادقة لجنة المالية البرلمانية يوسف جبارين هدم بيت كفر قاسم مدينة عشية الذكرى ال 60 مجزرة علي ابو الحين عيسى بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين موطني لنغني موطني معا حملة العالم الفلسطينيون نشيد كفر مندا شبان دوار الشهيد رامز بشناقاصابة سائق حادث طرق حيفا شاحنة قرب حيفا شرطة اسعاف شالوم سيلفان وزير اجتماع اعضاء رؤساء مجالس بلديات عرب يهود تهدئة الاوضاع المنطقة احتراق دكان بقالة جسر الرزقاء اضرار جسيمة دون اصابات تذكر اطفاء شرطة اخماد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة مقابلة شاملة الصنارة عبد الله أشرف مصاروة مصرع الفتى الطيبة مدينة اصابة اخرين شارع 44 حادث طرق نافورة الشهداء مدينة الناصرة تدشين حفل مشاركة واسعة علي سلام نعمت الناصرة مدرسة احتفال تخريج الفوج ال 21 مدينة طلابها احتفال تخرج
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com