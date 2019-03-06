ريال, مدريد, غاضب, من, بايل, بسبب, اتفاقه, مع, اليونايتد,

لم يبدأ غاريث بايل مباراة ريال مدريد امام اياكس بسبب ادعاءات عن اتفاق مع مانشستر يونايتد.

ودخل بايل في الشوط الثاني من هزيمة فريقه 1-4 في دوري أبطال أوروبا أمام أياكس. وقبل المباراة، كشف كبير منتقدي أودياريو، إدواردو إندا، عن أن إدارة الريال غاضبة وسط مزاعم بأن الويلزي وافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد.وقال إندا: "بايل لن يلعب غد، هناك غضب هائل، وفي النادي انهم على يقين من انه ابرم اتفاقا مع مانشستر يونايتد، في خيانة لريال مدريد الذي أراد بيعه لتشيلسي لخفض سعر عملية إيدن هازارد. إنهم يريدون بيعه بمبلغ 120 مليون يورو".