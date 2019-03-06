الطماطم, والكاتشاب, يقيانك, من, الإصابة, بمرض, سرطان, الكبد,

في تطور علمي جديد، كشفت دراسة جديدة ان الطماطم والصلصة والكاتشب يساعدون في الوقاية من سرطان الكبد، حيث تبيّن في الدراسة ان من يتناولون طعاماً غنياً بالدهون عليهمم أكل الطماطم والصلصة والكاتشاب للوقاية من سرطان الكبد.

وإعتبرت الدراسة ان الإفراط في أكل الدهون يؤدي الى زيادة الكبد الدهني، وهو أحد عوامل نمو أورام الكبد، لكن الطماطم تحتوي على توليفة لمحاربة سرطان الكبد وخاصة عنصر الليكوبين الذي ينشط بعد طهي الطماطم، حيث تجمع الطماطم فيتامينات سي وإي وب9 إلى جانب المعادن وعنصر الليكوبين والألياف.