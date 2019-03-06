الطماطم, والكاتشاب, يقيانك, من, الإصابة, بمرض, سرطان, الكبد,

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يطهو كثيرون بعض الأطعمة في الميكروويف استغلالا للوقت، في حين يلجأ آخرون إلى تسخين...
مشاهدة التلفزيون لمدد طويلة مضرة بالصحة الجسدية والنفسية. دراسة بريطانية أوضحت...
يطمح كثير من الناس للإبقاء على حيويتهم متقدة بينما يتقدمون في السن، وفي سبيل...
اكتشف علماء جامعة كولومبيا الأمريكية، أن البكتيريا الموجودة في تجويف الفم، والتي...
توصلت دراسة حديثة إلى أن شرب كوب من الكاكاو مرة واحدة في اليوم، قد يساعد المصابين...
تحول النظام الغذائي لسكان منطقة أوكيناوا في اليابان، إلى مصدر إلهام وتحفيز لمن...
أصدرت خبيرتا التغذية الدكتورة، سارة بروير، وجوليت كيلو، كتابا جديدا يكرس للفوائد...
أعلن علماء من فنلندا أن تناول بيض الدجاج مفيد جدا لصحة الرجال، لذلك ينصحونهم...
توصل علماء جامعة "إيست أنجليا" البريطانية إلى اكتشاف جديد، يمكن أن يحمل مفتاح...
يمكن أن يصبح المريض المقيم في بريطانيا الشخص الثاني في التاريخ الذي شفي تماما من...