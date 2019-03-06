تفاصيل جديدة عن فكرة برنامج رامز جلال المرعبة

بعد الحديث عن أن فكرة برنامج المقالب الذي سيقدمه الممثل المصري رامز جلال خلال الموسم الرمضاني المقبل ستكون مرعبة حيث يتفق رامز مع مذيع مشهور يقدم مشروباً للضيف يحتوي على مادّة مخدرة، وحينما يستيقظ يجد نفسه في غرفة مظلمة، ومن ثم يظهر له شبحان يسألانه ذات أسئلة الملكين في القبر، فيعتقد الشخص أنه مات، بينما النساء ينطلقن في النحيب، وهي الفكرة التي أحدثت جدلاً كبيراً وإعتراضاً عليها، أكد أحد المشاركين في إعداد البرنامج المقرر عرضه على شاشة إم بي سي مصر، أن الفكرة مغايرة تماماً لما هو متداول في بعض مواقع التواصل، مشيراً إلى أن الفكرة المتداولة بها الكثير من الحرام، والخوض في أمور غير لائقة، وهو ما يرفضه فريق العمل ككل والقناة نفسها.