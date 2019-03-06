أقصي ريال مدريد بطريقة مهينة من دوري أبطال أوروبا، بعدما تعرض لما وصف بـ"هزيمة القرن"، الأمر الذي سيزعزع البيت الداخلي لفريق العاصمة الإسبانية.

وانهزم الريال، مساء الثلاثاء، على أرضه أمام أياكس أمستردام الهولندي بـ1-4، في إياب ثمن نهائي التشامبينزليغ.وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الإقصاء من قلب ملعب سانتياغو برنابيو كان قاسيا على أبناء المدرب سانتياغو سولاري، مضيفة "4 خسارات متتالية بعقر الدار أخرجت ريال مدريد من كل المنافسات".وتابع أن النتائج الأخيرة للنادي الملكي تعني أن "فترة ريال مدريد التاريخية" انتهت، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيستدعي إجراء تغييرات على قدم وساق من أجل إعادة الفريق إلى سكته الصحيحة.وقال المصدر إن نجوم النادي كلهم فشلوا في الظهور بمستواهم الحقيقي خلال الفترة الأخيرة، مثل غاريث بيل وتوني كروس وكاسيميرو وكريمة بنزيمة، ويعني هذا أن كثير من هذه الأسماء قد ترحل قريبا، في محاولة لتجديد دماء الفريق.