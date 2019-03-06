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تعتبر أنظمة التعليم في السويد الأفضل في العالم فمادة الرياضة إلزامية في المدرسة...
انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة حدوث انهيار ثلجي مفاجئ على طريق عام، في ولاية كولورادو...
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انتشر على شبكة الإنترنت فيديو يحبس الأنفاس لسقوط طفل في الـ 8 من عمره من مقعده في...
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