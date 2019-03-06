تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-06 15:27:37 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في عكا |  2019-03-06 15:50:28 الشرطة - انخفاض بنسبة 50% بحوادث اطلاق النار في جسر الزرقاء منذ اقامة محطة شرطة في القرية |  2019-03-06 15:50:53 اندونيسيا تقدم مليون دولار لـ"الأونروا" |  2019-03-06 14:50:12 بومبيو يتوجه قريبا إلى لبنان وإسرائيل والكويت |  2019-03-06 14:37:36 ‏سباق وادي عربة .. راكبو الدراجات من الجلبوع والمنطقة يحققون انجازات مشرفة |  2019-03-06 14:50:48 ولادة 4 توائم خلال يومين في مستشفى العائلة المقدسة -الناصرة |  2019-03-06 14:15:30 موسكو: لابد من استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية |  2019-03-06 14:05:53 جديد في بادا - بوريا : عيادة لمشاكل الطعام في الطفولة المبكرة |  2019-03-06 14:50:15 العثور على "الماليزية" ممكن.. لكن التكلفة 3 مليارات دولار |  2019-03-06 14:15:38 الحرس الثوري الإيراني: الأسد زار إيران بدعوة منا |  2019-03-06 14:15:28 كيف تم التخطيط لاغتيال السيسي مرتين؟ |  2019-03-06 12:42:03 المنخفض الأخير رفع معدل الأمطار إلى 113% في الضفة |  2019-03-06 12:25:55 فيديو -فريج خلال بحث شطب عوتمسا يهوديت:يريدون ادخال حثالات العنصريين للكنيست على السجاد الأحمر |  2019-03-06 11:07:22 فيديو وصور - الوزير درعي يزور ام الفحم وسط استنفار أمني |  2019-03-06 11:03:04 مصرع الطفلين الشقيقين وائل (4 سنوات) وملاك الرجبي (عام ونصف) اثر حريق شب في منزل بالخليل فجر اليوم |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

العثور على "الماليزية" ممكن.. لكن التكلفة 3 مليارات دولار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



مازالت الطائرة الماليزية المفقودة "إم إتش 370" تثير حيرة الناس والخبراء على السواء رغم مرور 5 سنوات على فقدانها وإنفاق الملايين في البحث عنها، دون العثور عليها أو معرفة أين يمكن أن تكون الآن.



ويعد الغموض الذي يكتنف هذه الطائرة الماليزية المفقودة "إم إتش 370" الأكبر في العصر الحديث، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.


وكانت الطائرة قد اختفت من على شاشات الرادار وهي في طريقها من كوالالمبور إلى بكين في مارس 2014، وعلى متنها 239 شخصا.


واستمرت عملية البحث عن الطائرة لسنوات، ومن بينها خطة أسترالية صينية ماليزية مشتركة بتكلفة وصلت إلى 160 مليون دولار، في مساحة 120 ألف كيلومتر مربع، مطلع 2017.


ولكن أصبح من الممكن معرفة مصير هذه الطائرة بعد وضع خطة طموحة تمتد على مدى 10 سنوات وتقدر تكلفتها الأولية بحوالي 3 مليارات دولار، وتقتضي رسم وتخطيط كامل قاع المحيط.


وإذا ما تكللت الخطة "مشروع قاع المحيط 2030"، بنجاح، فإنه يمكن العثور على الطائرة الماليزية المفقودة في قاع المحيط الهندي، كما يمكن العثور على كل السفن التي فقدت في البحار والمحيطات قديما.


وبالطبع، حتى تتحقق الخطة بنجاح، ينبغي توافر أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الرسم والمسح الأرضي تحت البحار، وعندها يمكن العثور على الطائرة المفقودة.


ويعتبر البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة الأطول والأكثر تكلفة في التاريخ فيما يتعلق بطائرة تجارية، ولا شك أن رسم قاع المحيط قد يوفر إجابة على أكبر غموض في الطائرات المفقودة في التاريخ بحسب الصحيفة.




كلمات متعلقة

العثور, على, "الماليزية", ممكن.., لكن, التكلفة, 3, مليارات, دولار,

تابعونــا

نفوق الفيل "الأكثر حزنا في العالم" نفوق الفيل "الأكثر حزنا في العالم" 2019-03-06 | 15:50:00

نفقت الفيلة التي تعرف بأنها "الأكثر حزنا في العالم" بعد أن بقيت وحيدة في حديقة...

السباحة مادة إلزامية بمناهج التعليم المدرسي في هذا البلد السباحة مادة إلزامية بمناهج التعليم المدرسي في هذا البلد 2019-03-06 | 14:50:34

تعتبر أنظمة التعليم في السويد الأفضل في العالم فمادة الرياضة إلزامية في المدرسة...

فيديو.. انهيار ثلجي "يهاجم" رتلا من السيارات على طريق عام فيديو.. انهيار ثلجي "يهاجم" رتلا من السيارات على طريق عام 2019-03-06 | 14:15:20

انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة حدوث انهيار ثلجي مفاجئ على طريق عام، في ولاية كولورادو...

فبديو - بوغاتي - السيارة السوداء الأغلى في العالم فبديو - بوغاتي - السيارة السوداء الأغلى في العالم 2019-03-06 | 12:34:12

كشفت شركة "بوغاتي" في معرض جنيف الأخير عن سيارتها الرياضية الجديدة "La Voiture Noire"،...

جلب أسد ولبؤة إلى منزله ودخل عرينهما.. فقتل على الفور جلب أسد ولبؤة إلى منزله ودخل عرينهما.. فقتل على الفور 2019-03-06 | 11:15:20

قتلت الشرطة التشيكية بالرصاص أسدا بعد أن هاجم بشراسة صاحبه الذي كان يربيه في قفص...

شبان ينقذون طفلا سقط من تلفريك في كندا! شبان ينقذون طفلا سقط من تلفريك في كندا! 2019-03-06 | 09:45:59

انتشر على شبكة الإنترنت فيديو يحبس الأنفاس لسقوط طفل في الـ 8 من عمره من مقعده في...

هالك البرازيلي متحديا هالك الإيراني: سأفصل رأسك هالك البرازيلي متحديا هالك الإيراني: سأفصل رأسك 2019-03-06 | 09:41:26

تلقى العملاق الإيراني سجاد غريبي المعروف باسم هالك، تحديا من قبل البرازيلي...

6 دول في العالم فقط تساوي بين الرجل والمرأة 6 دول في العالم فقط تساوي بين الرجل والمرأة 2019-03-06 | 08:20:26

كشف تقرير حديث للبنك الدولي، أن 6 دول فقط في العالم هي التي تكفل حقوقا متساوية...

أبرز ما سيميز ساعات "آبل" القادمة أبرز ما سيميز ساعات "آبل" القادمة 2019-03-05 | 15:50:56

تعتزم شركة آبل إطلاق جيلها الخامس من ساعات "Apple Watch" بمواصفات تجعلها تحتل صدارة...

الكشف عن بعض مواصفات "OnePlus 7" المنتظر الكشف عن بعض مواصفات "OnePlus 7" المنتظر 2019-03-05 | 14:50:33

استعرض موقع "Pricebaba" المتخصص بشؤون التقنية شريط فيديو يظهر الجيل السابع من هواتف...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids هيثم يوف محمد بياطرة نظرات عدائية بحرني بحرته منتجع الساخنة قتل اطلاق نار الكسيفة حملة واسعة الشرطة تفتيش اعتقال فلسطينيين بدون تصاريح تحرير مخالفات سير سيارات ذخيرة حريق منطقة حرشية قرب قرية ميسر المثلث الشمالي طواقم اطفاء طائرات شعانين احد قداس احتفال البشارة الناصرة قداس كنيسة طبيب الاسنان محمد نصري ام الفحم تشييع وفاة نوبة قلبية حاده الناصرة مواجهات تنظر تمديد اعتقال مواجهات الناصرة ايمن عودة نتقاسم السلام للرسم مسابقة الليونز نادي الناصرة رعاية محمد عبد السلام زيدان كفر مندا يحصل على علامة 800 البسيخومتري في امتحان العثور على جثة شخص مجهول الهوية مدخل حيفا سكة قطار حديدية القاء قنبلة ساحة مجلس جولس المحلي اضرار دون اصابات يوسف شاهين والد يعقوب شاهين بيت لحم اراب ايدول مشاركة نهائي الطكتورة سهير حسن أسدي قسم مديرة تعيين امراض الكلى ضغط الدم مستشفى رمبام في حيفامسيرة معا نعيش ابو سنان قرية اعياد الفصح النبي شعيب مشاركة واسعة سرقة سلاح حارس مدرسة العفولة الشرطة التحقيق ام الفحم بيت مهجور حريق اندلاع النيران اضرار دون اصابات تذكر حي المحاجنة اطفاء اخماد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com