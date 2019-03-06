أصالة, تعيش, حالة, من, القلق, والسبب, ؟,

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أثناء حلولها ضيفة على البرنامج الخليجي "مع حمد شو" ، الذي يقدّمه الاعلامي الكويتيّ...
بعد الحديث عن أن فكرة برنامج المقالب الذي سيقدمه الممثل المصري رامز جلال خلال...
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة البحرينية الشابة حلا...
إعتماداً على قياس مستوى إنجاز المصنّفين في مجالات تخصصهم، من خلال عدد الجوائز...
اطلق الفنان اللبناني وائل كفوري اغنية جديدة تحمل عنوان "ولاد الحرام" وذلك عبر...
فاجأت الفنانة التونسية هند صبري جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة أثارت...
مرة جديدة من المقرر أن يجتمع الفنان جورج وسوف مع الفنان زياد برجي من خلال أغنية...
بعد ظهور الممثل المصري محمد عادل إمام مفتول العضلات في صورة الاعلان الدعائي الأول...
أرسل الموزع أحمد إبراهيم – المتزوج حديثا من المطربة أنغام – ردًا لبرنامج “MBC...
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها مقطع فيديو نشرته على إحدى...