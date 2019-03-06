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أصالة تعيش حالة من القلق والسبب ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة السورية أصالة متابعيها منشورا أكدت فيه أنها دائما تعيش حالة من القلق خوفا من أن تنسى بعض الأشياء التي تحتاجها في سفرها.



وقالت أصالة :"رغم سفري الكتير ...إلّا إنّي مابعرف ليش دائماً حاسّه إنّه ناسيه أشياء ماحطّيتها بالشنطه، ومرّات بتقصّد أنسى مشان برّر قلقي".


وجاء هذا المنشور على هامش سفر أصالة إلى جدّة لإحياء حفل هناك مع الفنان السعودي عبادي الجوهر.




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