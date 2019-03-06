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كشفت شركة "بوغاتي" في معرض جنيف الأخير عن سيارتها الرياضية الجديدة "La Voiture Noire"،...
قتلت الشرطة التشيكية بالرصاص أسدا بعد أن هاجم بشراسة صاحبه الذي كان يربيه في قفص...
انتشر على شبكة الإنترنت فيديو يحبس الأنفاس لسقوط طفل في الـ 8 من عمره من مقعده في...
تلقى العملاق الإيراني سجاد غريبي المعروف باسم هالك، تحديا من قبل البرازيلي...
كشف تقرير حديث للبنك الدولي، أن 6 دول فقط في العالم هي التي تكفل حقوقا متساوية...
تعتزم شركة آبل إطلاق جيلها الخامس من ساعات "Apple Watch" بمواصفات تجعلها تحتل صدارة...
استعرض موقع "Pricebaba" المتخصص بشؤون التقنية شريط فيديو يظهر الجيل السابع من هواتف...
أطلق "فيسبوك" ميزة جديدة في تطبيق "مسنجر" تخفف من عبء الدردشة مع الأصدقاء لفترات...
نشرت مواطنة أمريكية صورا لها وهي تحاول إنقاذ جرو من تحت سيارة بينما ترضع ابنها...
نستخدم العديد من التطبيقات دون تفكير في الأسئلة التي تطرحها علينا، بينما نجيب...