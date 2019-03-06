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فيديو.. انهيار ثلجي "يهاجم" رتلا من السيارات على طريق عام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة حدوث انهيار ثلجي مفاجئ على طريق عام، في ولاية كولورادو الأمريكية، أسفر عن توقف مؤقت لحركة السير في تلك المنطقة.



وذكر صاحب الفيديو، جاكوب إيستون، أن التجربة مثيرة لكنها "محطمة للأعصاب" في الوقت نفسه، حيث لا تعرف متى وأين ستتوقف موجة الانهيار الثلجي، وأكد خروجه بسلامة من الحادثة الرهيبة.


وكانت شرطة كولورادو قد أكدت حدوث عدة انهيارات ثلجية في شمال شرق الولاية، إلا أن أيا منها لم يسبب إصابات أو طمرا للسيارات المسافرة، على حد تعبيرها.




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