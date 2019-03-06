الحرس, الثوري, الإيراني:, الأسد, زار, إيران, بدعوة, منا,

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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" استنادا إلى بنك معلومات "مدقق الحقائق" التابع لها، أن...
أكد الاتحاد الأوروبي التزام الدول الأعضاء بعدم نقل أي من مقراتها إلى القدس...
يعقد الوفد الامني المصري في هذه الاثناء اجتماع مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس...
لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون في حادث على الطريق الزراعي قبل كفر الدوار بمحافظة...
أعلن الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامي مشعشع...
رجحت صحيفة "الوطن" السورية، أن يكون القس الإيطالي الأب باولو دالوليو الذي فقد في...
يعتزم مجلس النواب الأميركي التصويت اليوم، على مشروع قرار لإدانة التصريحات...
قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه إذا فكر رئيس حكومة اسرائيل...
لأول مرة نصب الجيش الأمريكي في إسرائيل منظومة ثاد (THAAD) المضادة للصواريخ...
لقي أربعة أمريكيين وطيارهم الكيني مصرعهم في تحطم مروحية كانوا يستقلونها، بعد...