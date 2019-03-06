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الحرس الثوري الإيراني: الأسد زار إيران بدعوة منا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن نائب قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني، أن فيلقه هو من دعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران في زيارته الأخيرة.



وقال قاني: "فيلق القدس" هو من دعا الأسد إلى طهران، والرئيس روحاني كان على علم بزيارة الأسد لكن يبدو أنه غفل عن إبلاغ ظريف وهذا الأمر يعود للحكومة".


وأضاف قاني: "زيارة الأسد إلى طهران كانت مهمة حساسة ومن كان ينبغي أن يعلم بها أعلمناه، ومن كان لا ينبغي أن يعلم بها، لم نعلمه".


وتابع: "هناك خلافات كثيرة في وجهات النظر بين الحكومة و"فيلق القدس"، لكن في النهاية هذه الحكومة حكومتنا وماء وجهها من ماء وجهنا ونحن نعمل مع جميع أعضائها".




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