تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-06 12:42:03 المنخفض الأخير رفع معدل الأمطار إلى 113% في الضفة |  2019-03-06 12:25:55 فيديو -فريج خلال بحث شطب عوتمسا يهوديت:يريدون ادخال حثالات العنصريين للكنيست على السجاد الأحمر |  2019-03-06 11:07:22 فيديو وصور - الوزير درعي يزور ام الفحم وسط استنفار أمني |  2019-03-06 11:03:04 مصرع الطفلين الشقيقين وائل (4 سنوات) وملاك الرجبي (عام ونصف) اثر حريق شب في منزل بالخليل فجر اليوم |  2019-03-06 11:15:23 كارفاخال يغالب الدموع.. ويصف الموسم بـ"كلمة فاحشة" |  2019-03-06 10:24:50 الكسواني:باب الرحمة سيبقى مفتوحا والاعتقالات لن تخيفنا |  2019-03-06 10:02:44 تركيا:نحن البلد المسلم الوحيد القادر على الدفاع عن القدس |  2019-03-06 09:44:29 صحيفة: ترامب يكذب 22 مرة يوميا بشكل وسطي! |  2019-03-06 09:42:46 الكاكاو يساعد مرضى التصلب المتعدد التغلب على الإرهاق |  2019-03-06 09:41:26 هالك البرازيلي متحديا هالك الإيراني: سأفصل رأسك |  2019-03-06 09:29:02 المستشفى الانجليزي ينقذ شابا تعرض للطعن في القلب |  2019-03-06 08:40:41 صور - خط عبارات ضد زيارة الوزير درعي لام الفحم اليوم ومقاطعة انتخابات الكنيست واعتقال شاب وفتاة |  2019-03-06 08:20:26 6 دول في العالم فقط تساوي بين الرجل والمرأة |  2019-03-06 08:17:09 اصابات متوسطة اثر حادث وانقلاب سيارة بين طمرة وعبلين |  2019-03-06 08:16:04 مصرع طفلة واصابة شقيقيها جراء حريق منزل في الخليل |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كيف تم التخطيط لاغتيال السيسي مرتين؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يخضع فريق من المتهمين للمحاكمة العسكرية في مصر، بجرم محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين، الأولى في السعودية، والثانية على أيدي "الضباط الملتحين" المفصولين من الشرطة.


فقد حاول المتهمون في المرة الأولى اغتيال الرئيس المصري في السعودية باستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، عبر رصد مهبط الطائرات المحاذي لفندق برج الساعة الشهير في مكة، الذي من المقرر إقامة السيسي فيه وخبؤوا المواد المتفجرة في الفندق حتى استهدافه بها في العام المقبل.


وقام المتهمون بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات المتفجرة من سوق الكعكي بمكة، وخبؤوها مع المتفجرات في الطابق 34 بالفندق.


أما المحاولة الثانية لاغتيال الرئيس المصري، فكانت عن طريق خلية ضباط شرطة مفصولين "من بين الضباط الملتحين"، وقام بها 6 ضباط وطبيب أسنان، لكن معظم أفراد الخلية تم استهدافهم وقتلهم، وكان بين المقتولين قائد الخلية وهو الضابط محمد السيد الباكوتشي، وأفرادها محمد جمال الدين عبد العزيز، وخيرت سامي عبد المجيد محمود السبكي، وتولى آخرون قيادة الخلية بعد تصفية الباكوتشي وأعضاء الخلية، لكن محاولتهم فشلت.


وكانت المحكمة العسكرية في مصر قد أجلت اليوم النطق بالحكم في قضية محاولة اغتيال السيسي، وولي عهد السعودية السابق محمد بن نايف لـ20 مارس.


ويتهم في القضية 292 شخصا ينتمون لـ22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم "ولاية سيناء"، بينهم 158 متهما محبوسون، و7 أخلي سبيلهم، والباقون مطلوبون.




كلمات متعلقة

كيف, تم, التخطيط, لاغتيال, السيسي, مرتين؟,

تابعونــا

صحيفة: ترامب يكذب 22 مرة يوميا بشكل وسطي! صحيفة: ترامب يكذب 22 مرة يوميا بشكل وسطي! 2019-03-06 | 09:44:29

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" استنادا إلى بنك معلومات "مدقق الحقائق" التابع لها، أن...

الاتحاد الأوروبي: لن ننقل أياً من مقراتنا للقدس الشرقية الاتحاد الأوروبي: لن ننقل أياً من مقراتنا للقدس الشرقية 2019-03-05 | 15:52:06

أكد الاتحاد الأوروبي التزام الدول الأعضاء بعدم نقل أي من مقراتها إلى القدس...

الوفد المصري يجتمع بقيادة حماس الوفد المصري يجتمع بقيادة حماس 2019-03-05 | 14:55:36

يعقد الوفد الامني المصري في هذه الاثناء اجتماع مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس...

5 قتلى وإصابة العشرات في حادث طرق أليم بمصر 5 قتلى وإصابة العشرات في حادث طرق أليم بمصر 2019-03-05 | 14:03:24

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون في حادث على الطريق الزراعي قبل كفر الدوار بمحافظة...

اليابان تدعم "الأونروا" في سوريا ولبنان بـ7 ملايين دولار إضافية اليابان تدعم "الأونروا" في سوريا ولبنان بـ7 ملايين دولار إضافية 2019-03-05 | 14:01:45

أعلن الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سامي مشعشع...

صحيفة: الأب باولو قد يكون حيا ومحتجزا لدى داعش صحيفة: الأب باولو قد يكون حيا ومحتجزا لدى داعش 2019-03-05 | 11:41:10

رجحت صحيفة "الوطن" السورية، أن يكون القس الإيطالي الأب باولو دالوليو الذي فقد في...

بزعم معاداة السامية.. النواب الأميركي يصوت على إدانة إلهان عمر بزعم معاداة السامية.. النواب الأميركي يصوت على إدانة إلهان عمر 2019-03-05 | 10:48:38

يعتزم مجلس النواب الأميركي التصويت اليوم، على مشروع قرار لإدانة التصريحات...

هنية لنتنياهو: أي مغامرة في غزة ستدفع ثمناً قد يطيح بك بالكامل هنية لنتنياهو: أي مغامرة في غزة ستدفع ثمناً قد يطيح بك بالكامل 2019-03-05 | 05:48:09

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه إذا فكر رئيس حكومة اسرائيل...

نشر منظومة دفاعية جوية امريكية متقدمة في اسرائيل لأول مرة نشر منظومة دفاعية جوية امريكية متقدمة في اسرائيل لأول مرة 2019-03-04 | 22:27:01

لأول مرة نصب الجيش الأمريكي في إسرائيل منظومة ثاد (THAAD) المضادة للصواريخ...

مقتل 4 أمريكيين وكيني واحد بتحطم مروحية في كينيا مقتل 4 أمريكيين وكيني واحد بتحطم مروحية في كينيا 2019-03-04 | 15:50:19

لقي أربعة أمريكيين وطيارهم الكيني مصرعهم في تحطم مروحية كانوا يستقلونها، بعد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الاقصى البلدة القديمة القدس اجواء حذر ترقب شرطة المسجدالعمال الكناويون كفر كنا انهيار سقايل صقايل طيرة الكرمل ورشة بناء انهيار مصرع شخصين حادث طرق مروع الشيخ دنون يركا تقبيل فتاة تحطيم زجاج ابواب احتضان الطيرة سائق حافلة اتهام شابين اطلاق نار شابين مشتبهين حي الكروم الناصرة الشرطة اضرار دون اصابات احباط عملية تهريب مخدرات من الجنوب للمركز اعتقالات عرب بير هداج النقبمصرع 3 اشخاص حادث طرق مروع شارع صفورية عيلوط شاب فتاتين محمد رحال الزرازير قرية تظاهرة متدينون يهود بسجات زئيف انزعاج ضجيج صوت الاذان القدس الفجر مطالبين حل رئيس البلدية القدس امام بيت نير بركات هدم منزل عائلة العكاري القدس اقتحام قوات كبيرة شرطة جيش شعفاط عرابة ، تحويل، قرية، مدينة ، الداخلية ، وزارة ، ارييه ، درعي ، توقيع ، الى ، قرار علي عاصلة رئيس المجلس مهرجان الدبكة ابو سنان تستضيف قرية درزية قرى مشاركة واسعة احتفال اتهام شاب شعفاط القدس دين مالي دكان بقالة طعن سكين يحيى شرحة الشاب اصابة شابين كفر ياسف ابو سنان تعرضهما طعن مستشفى شرطة مركز حيانيافا تتشح سواد تشييع جثامين ضحايا حادث الطرق نعيم اولجا انجيلي الفريديس شاحنة افراج الشيخ كمال خطيب تحقيق ساعات الناصرة تحريض على العنف فيسبوك خطبة الجمعة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com