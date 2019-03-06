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هكذا تحضرين “الخيار المخلل” في دقائق



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تضيف المخللات، ومنها الخيار، نكهة لذيذة إلى الكثير من الموائد. إلا أن المشكلة التي يمكن مواجهتها في هذا الإطار هي أن تحضيرها يحتاج إلى وقت طويل جداً.

وإذا كنت تحبين تناولها سنساعدك على اتباع طريقة أكثر سهولة تمكنك من الحصول على الخيار المخلل في دقائق قليلة جداً.
 
عليك في هذه الحالة أن تقومي بهذه الخطوات:


– إمزجي في كوب القليل من الخل الأبيض والملح ورشة من الكمون أو من التوابل التي تحبين.


– إغسلي حبات الخيار جيداً وجففيها بلطف.


– قطعي كل حبة إلى شرحات دائرية صغيرة ورقيقة.


– أحضري حقنة كبيرة، إنزعي أداة الكبس من الأعلى وضعي في الأنبوب بضع شرحات، ثم أعيدي المكبس واضغطي قليلاً.


بعد ذلك إسحبي محتوى الكوب بواسطة الحقنة ثم اقلبيها رأساً على عقب مع إغلاق رأسها منعاً لتسرب السائل.


– انتظري لبضع دقائق قبل أن تخرجي الشرحات من الحقنة، وستلاحظين أن طعمها تغير ليشبه طعم الخيار المخلل.


– كرري العملية نفسها إلى أن تنتهي كمية الخيار التي تريدين وضعها على مائدتك.




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