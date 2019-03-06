تعلمي, طريقة, تمنع, تشقّق, أقراص, الكبة, أثناء, قليها, بالزيت,

أثناء تحضير الكبة أو الكباب للقلي، تواجه كثيرات مشكلة تفتت أقراصها وتشققها بعد وضعها في الزيت المغلي.

فإذا كنت من هؤلاء اعلمي أنه يمكنك التخلص من هذه المشكلة نهائياً شرط أن تقومي بهذه الخطوات السهلة والدقيقة:احرصي على تسخين الزيت إلى درجة الغليان. وبعد ذلك ضعي أقراص الكبة بواسطة الملقط مع دحرجة كل منها (تقليبه) ليغطي الزيت كل جوانبه لكن من دون الضغط عليه.وتذكري أن اختفاء الفقاعات من الزيت يعني أن الأقراص أصبحت ناضجة. وفي هذه الحالة يمكنك نزعها من الزيت والأفضل وضعها على أوراق خاصة. فهذا يساعد على تجفيفها وتخليصها من كمية الزيت الزائدة.وأما قبل ذلك، فتأكدي أنّ من أبرز أسباب تفتت الأقراص داخل الزيت هو أن كمية اللحم أقل من كمية البرغل أو أنه لم يتم دعك الكباب جيداً قبل تقسيمها إلى أقراص ثم حشوها.