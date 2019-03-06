كيكة, الشوفان, بالقرفة,

كلمات متعلقةكيكة, الشوفان, بالقرفة,
كرات جوز الهند من الحلويات السهلة والمميزة في الطعم قدميها وتمتعي بأطيب الأوقات...
ماذا لو اكتشفت أن كل السنوات الماضية كنت تقلين أسهل المأكولات بأسلوب خاطئ؟ هذا ما...
لا تخفى أهمية الطعام ولذته في حياتنا جميعاً، بالإضافة الى كونه من أبرز متع...
يقبل الناس خلال عيد الأضحى المبارك على تناول اللحوم بشكل عشوائي. وتحوي أغلب...
المقادير - خس : 4 اكواب (مفروم) - الكرنب الأحمر : 4 اكواب (المفروم) - البطاطس : 2 حبة...
المقادير - الزبدة : 175 غراماً (طرية / للكب كيك) - السكر البني : 175 غراماً (للكب كيك) -...
المقادير - صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع أنصاف ومدقوق) - ملح : نصف ملعقة صغيرة - فلفل أسود...
المقادير - الزبدة : نصف ملعقة كبيرة - طحين : نصف كوب (منخل) - سكر : 3 ½ ملعقة كبيرة -...
المقادير - الجزر : 2 حبة (كبير الحجم، ومبشور) - الملفوف الأحمر : رأس (مفروم شرائح...
- اللحم : 500 غراماً (مفروم) - ملح : نصف ملعقة صغيرة - بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم) -...