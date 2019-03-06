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كيكة الشوفان بالقرفة



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وقت الطهي:60 دقيقة

 يكفي ل:

6 أشخاص

المقادير

– الماء : كوب ونصف (مغلي)

– الشوفان : كوب

– الزبدة : نصف كوب (طرية)

– السكر البني : ثلاث أرباع الكوب

– البيض : 2 حبة

– الفانيليا : ملعقة صغيرة

– القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

– بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

– ملح : نصف ملعقة صغيرة

– طحين : كوب ونصف

– زبيب : نصف كوب

طريقة التحضير


1. اخلطي الماء المغلي مع الشوفان واتركيه لمدة 20 دقيقة.


2. سخني الفرن على حرارة 350 درجة وجهزي صينية الكيك وادهنيها بالزبدة ورشة طحين.


3. اخفقي السكر والزبدة بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج هشاً ويفتح لونه.


4. أضيفي البيض واخفقي ،ثم أضيفي الشوفان والفانيلا واخفقي جيداً.


5. اخلطي الطحين والقرفة المطحونة والملح والبيكنج صودا.


6. أضيفي الزبيب للخليط حتى يتغطى جيداً.


7. أضيفي مزيج الطحين لمزيج السكر والبيض والزبدة واخلطي حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط ناعماً.


8. صبي المزيج في صينية الكيك المجهزة وأدخليها الفرن لمدة 25 دقيقة أو حتى تنضج.


9. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد ثم ضعيه في طبق الكيك ويمكنك رش القليل من السكر البودرة على الوجه قبل التقديم.




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كيكة, الشوفان, بالقرفة,

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