كرات جوز الهند من الحلويات السهلة والمميزة في الطعم قدميها وتمتعي بأطيب الأوقات مع ضيوفك

وقت التحضير: 10 دقيقةوقت الطهي: 30 دقيقةيكفي ل: 8 أشخاصالمقادير– بسكويت : باكيت (بسكويت شاي)– الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة– سكر : ربع كوب– حليب : نصف كوب– جوز الهند : حسب الرغبةطريقة التحضير1. كسري البسكويت إلى قطع صغيرة وضعي الكاكاو واخلطيهم جيدا، ثم ضعي السكر والحليب واخلطي مرة اخرى.2. ضعي جوز الهند واخلطي.3. اعملي من الخليط كرات دائرية ورشي جوز الهند.4. ضعي الكرات في الثلاجة قبل التقديم.