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كرات جوز الهند



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كرات جوز الهند من الحلويات السهلة والمميزة في الطعم قدميها وتمتعي بأطيب الأوقات مع ضيوفك

وقت التحضير: 10 دقيقة
 وقت الطهي: 30 دقيقة
يكفي ل: 8 أشخاص

المقادير

– بسكويت : باكيت (بسكويت شاي)

– الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة

– سكر : ربع كوب

– حليب : نصف كوب

– جوز الهند : حسب الرغبة

طريقة التحضير


1. كسري البسكويت إلى قطع صغيرة وضعي الكاكاو واخلطيهم جيدا، ثم ضعي السكر والحليب واخلطي مرة اخرى.


2. ضعي جوز الهند واخلطي.


3. اعملي من الخليط كرات دائرية ورشي جوز الهند.


4. ضعي الكرات في الثلاجة قبل التقديم.




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