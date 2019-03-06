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فبديو - بوغاتي - السيارة السوداء الأغلى في العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت شركة "بوغاتي" في معرض جنيف الأخير عن سيارتها الرياضية الجديدة "La Voiture Noire"، التي صنفت كأغلى سيارة في العالم بسعر 19 مليون دولار تقريبا.



واستوحى مطورو هذه السيارة تصميمها من مركبة "57SC Atlantic" الشهيرة، التي اعتبرت أيقونة تصاميم، جون بوغاتي، وتعمدوا أن تكون السيارة الوحيدة من نوعها، والأغلى في العالم، ليتناسب الإعلان عنها مع الاحتفال بالذكرى السنوية 110 لتأسيس شركة "بوغاتي".



وجاءت هذه السيارة بهيكل أسود اللون ليتناسب مع اسمها "La Voiture Noire" أو (السيارة السوداء)، وهيكل رياضي فريد تميزه عوادم 6 من الخلف، وفتحات هواء كبيرة، وأضواء حمراء ممتدة على طول الواجهة الخلفية.
 

كما زودتها "بوغاتي" بمحرك جبار بسعة 8.0 لترات، وعزم 1479 حصانا، سيكون قادرا على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 2.4 ثانية تقريبا.




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