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السخرية سلاح ماني لكشف حقيقة صراعه مع صلاح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحدث السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، عن حقيقة صراعه مع زميله المصري محمد صلاح، على حصد الجوائز الفردية.



وقال ماني بابتسامة ساخرة، في حوار لمجلة وورلد سوكر "المنافسة على الألقاب تفجر الصراع بينكما؟ أضحك على ذلك.. هل كنت تفضل أن أقول أن هناك تنافسًا؟".


وأضاف "يبدو أن وسائل الإعلام تتوقع أن يكون هناك منافسة خاصة، ولكن هذا ليس موجودًا، ويمكن أن ترى ذلك في علاقتنا داخل وخارج الملعب".


وتابع "الجميع في الفريق يقدم كل ما لديه من أجل نجاح ليفربول، فالأمر لا يتعلق بصلاح وماني فقط".


وواصل "نحن نمثل النادي والمدينة بأفضل ما لدينا، كما أن صلاح يحب ليفربول مثلي تمامًا، بالإضافة إلى أنه يقدم أداء رائعًا منذ قدومه للريدز".


وأشار "نحن نريد أن نتوج بالبطولات معًا في ليفربول، وهذا هو اهتمامنا الأول، أما بالنسبة للجوائز الفردية فلا نفكر فيها كثيرًا".


وأردف "أعرف أن هناك لاعبين آخرين في العالم يدخلون في منافسة وصراع، من أجل نيل الجوائز الفردية".


ونوه "إذا حدث تنافس بيننا بشأن أحد الألقاب الفردية، فإننا نتعامل مع الأمر بالضحك، وإذا انتهت المنافسة بفوز أحدنا، فإننا نكون سعداء".


واستمر "المشاركة في مونديال روسيا من أفضل اللحظات في مسيرتي، رغم أن البطولة لم تنته بالطريقة التي كنت أتمناها أو أتوقعها".


وقال ماني "الجميع في بلدنا كانوا يائسين بشأن تخطي دور المجموعات في المونديال، ولكننا قدمنا كل ما نملك في الملعب، قبل أن نودع البطولة، لأننا تلقينا بطاقات صفراء أكثر من اليابان، وهنا مررنا بخيبة أمل كبيرة".


وأوضح "بطولة كأس العالم عادة ما تشهد مفاجآت، ومن يدري ما كان يمكن أن نحققه لو تجاوزنا دور المجموعات".


وأتم "علينا تقبل الأمر والتعلم من هذه التجربة، لقد مر 16 عامًا منذ أن شاركت السنغال في مونديال كوريا الجنوبية واليابان، لكن يجب التأكد من أنها لن تنتظر طويلًا مرة أخرى وسنلعب في النسخة المقبلة".




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