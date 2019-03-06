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إن بلغت الخمسين.. لا تبتعد أبدا عن تلك الأطعمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يطمح كثير من الناس للإبقاء على حيويتهم متقدة بينما يتقدمون في السن، وفي سبيل تحقيق ذلك يضعون لأنفسهم نظاما غذائيا يضمن لهم مظهرا أكثر شبابا وقوة تعينهم على واجبات الحياة اليومية.



وعلى خلاف فترة الشباب التي يمكن خلالها تناول أي نوع من الطعام، بما فيها الوجبات السريعة، فإن الإنسان يصل إلى نقطة معينة من العمر لا يستطيع جسمه خلالها من معالجة بعض الأطعمة بشكل فعال.


ونستعرض هنا أبرز 10 أطعمة مفيدة جدا لمن تجاوز الخمسين من العمر، فهي تبقي الذهن متقدا وتحافظ على الجهاز المناعي، وفق ما ذكر موقع "هيلثي آند بريتي" البريطاني.


سمك السلمون


يعد سمك السلمون صديقا للقلب لأنه غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية اللازمة للجسم. فهو يخفض ضغط الدم ويمنع الإصابة بالنوبات القلبية. كما أنه مفيد للدماغ والجلد والبصر ويمكنه المساعدة في الوقاية من السرطان.


الكينوا


الكينوا غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية. وهي جيدة أيضا للأشخاص الذين يعانون من حساسية للجلوتين، لأنها خالية تماما منه.


الثوم


يُعد الثوم من بين أكثر الأطعمة المقاومة للشيخوخة. وللثوم خصائص مضادة للميكروبات والفيروسات والفطريات، لذلك فهي رائعة لعلاج نزلات البرد والالتهابات.


البروكلي


البروكلي هو غذاء جيد للتخلص من السموم وهو غني بمضادات الأكسدة. وسواء أكلته نيئا أو مطبوخا، فستحصل على الجرعة اليومية من فيتاميني (إي) و (سي).


الهليون


الهليون يساعد على حماية البروستاتا ويقلل من خطر الإصابة بسرطانها. وهذا يرجع إلى ما يحتويه من اللايكوبين العالي. كما أنه غني بالألياف وفيتامين (أ).



السبانخ


تحتوي السبانخ على أكثر من 12 مضادا للأكسدة، وفيتامينات (أ) و (ج) و(ك)، بالإضافة إلى المغنيسيوم والمنغنيز والزنك والسيلينيوم. وتقلل السبانخ من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري.


التوت البري


التوت البري غني بمضادات الأكسدة والألياف القابلة للذوبان، ويساعد على تحسين مستويات السكر في الدم والحد من الكولسترول السيئ.


دقيق الشوفان


يحتوي دقيق الشوفان على كمية كبيرة من البروتين والألياف القابلة للذوبان والمنجنيز والفوسفور والزنك والسيلينيوم والحديد، بالإضافة إلى فيتامينات ب. لذلك، فهو إفطار مثالي لمن هم فوق الخمسين.


الكرز


هل تعلم أن الكرز يحتوي على فيتامين (سي) أكثر بـ65 مرة من البرتقال؟ كما أن الكرز غني بفيتاميني (أ) و (ب)، بالإضافة إلى الألياف الغذائية والحديد والكالسيوم، ويمكن هضم الكرز بسهولة.


الزبادي اليوناني


يعتبر الزبادي اليوناني رائعا لعملية الهضم، نظرا لأنه غني بالبروبيوتيك والبروتين. وهو مثالي للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما لأنه يحتوي على كميات أقل من السكر والملح والكربوهيدرات مقارنة بالزبادي العادي.




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