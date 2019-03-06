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فيديو -فريج خلال بحث شطب عوتمسا يهوديت:يريدون ادخال حثالات العنصريين للكنيست على السجاد الأحمر



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قال النائب عيساوي فريج اليوم الاربعاء خلال بحث طلب ميرتس بشطب" عوتمسا يهوديت" لانتخابات الكنيست القادمة :"  يريدون ادخال حثالات العنصريين للكنيست على السجاد الأحمر



واضاف :" وسط جلسة لجنة الانتخابات التي تبت بمنع ترشح قائمة الإرهاب (عوتسما يهوديت) للكنيست، تفقد الأعصاب أمام العنصرية والكراهية التي تخرج من أفكارهم ضد العرب.


وتابع :" هؤلاء يريدون تحقير المواطنين الاصلانيين وتهجيرهم من البلاد، هؤلاء يريدون سفك الدماء وتعظيم نظام فصل عنصري مبني على الفوقية اليهودية.


وقال :" يجب شطبهم والتصدي لهم، ليس هذا فقط، وانما يجب على الناس الخروج إلى الشوارع للتظاهر ضدهم.




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