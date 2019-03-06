فيديو, -فريج, خلال, بحث, شطب, عوتمسا, يهوديت:يريدون, ادخال, حثالات, العنصريين, للكنيست, على, السجاد, الأحمر,

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أعلنت سلطة المياه الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، أن المنخفض الأخير الذي استمر لعدة...
حل اليوم الاربعاء الوزير درعي ضيفاً على مدينة ام الفحم وبشكل خاص بالمركز...
أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، عن وفاة الطفل وائل...
اعتبر الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى، اعتقال حراس المسجد اعتداء على دائرة...
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا هي البلد المسلم الوحيد...
المستشفى الانجليزي ينقذ الشاب ربيع زيود الذي تعرض لطعن بالسكين في القلب اثر شجار...
اليوم سيحل الوزي درعي ضيفاً على مدينة ام الفحم وبالتحديد في المركز الجماهيري ،...
اسفر حادث طرق ذاتي واتقلاب سيارة في منطقة مفتوحة بين طمرة وعبلين صباح اليوم...
لقيت طفلة مصرعها واصيب اثنان من اشقائها، الليلة، نتيجة حريق اندلع داخل منزلهم في...
أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية المسؤول عن إدارة المسجد الأقصى في القدس، أنه لن يمتثل...