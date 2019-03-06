فيديو, -فريج, خلال, بحث, شطب, عوتمسا, يهوديت:يريدون, ادخال, حثالات, العنصريين, للكنيست, على, السجاد, الأحمر,

قال النائب عيساوي فريج اليوم الاربعاء خلال بحث طلب ميرتس بشطب" عوتمسا يهوديت" لانتخابات الكنيست القادمة :" يريدون ادخال حثالات العنصريين للكنيست على السجاد الأحمر

واضاف :" وسط جلسة لجنة الانتخابات التي تبت بمنع ترشح قائمة الإرهاب (عوتسما يهوديت) للكنيست، تفقد الأعصاب أمام العنصرية والكراهية التي تخرج من أفكارهم ضد العرب.وتابع :" هؤلاء يريدون تحقير المواطنين الاصلانيين وتهجيرهم من البلاد، هؤلاء يريدون سفك الدماء وتعظيم نظام فصل عنصري مبني على الفوقية اليهودية.وقال :" يجب شطبهم والتصدي لهم، ليس هذا فقط، وانما يجب على الناس الخروج إلى الشوارع للتظاهر ضدهم.