فيديو وصور - الوزير درعي يزور ام الفحم وسط استنفار أمني

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أعلنت سلطة المياه الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، أن المنخفض الأخير الذي استمر لعدة...
قال النائب عيساوي فريج اليوم الاربعاء خلال بحث طلب ميرتس بشطب" عوتمسا يهوديت"...
أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، عن وفاة الطفل وائل...
اعتبر الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى، اعتقال حراس المسجد اعتداء على دائرة...
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا هي البلد المسلم الوحيد...
المستشفى الانجليزي ينقذ الشاب ربيع زيود الذي تعرض لطعن بالسكين في القلب اثر شجار...
اليوم سيحل الوزي درعي ضيفاً على مدينة ام الفحم وبالتحديد في المركز الجماهيري ،...
اسفر حادث طرق ذاتي واتقلاب سيارة في منطقة مفتوحة بين طمرة وعبلين صباح اليوم...
لقيت طفلة مصرعها واصيب اثنان من اشقائها، الليلة، نتيجة حريق اندلع داخل منزلهم في...
أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية المسؤول عن إدارة المسجد الأقصى في القدس، أنه لن يمتثل...