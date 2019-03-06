فيديو وصور - الوزير درعي يزور ام الفحم وسط استنفار أمني

حل اليوم الاربعاء الوزير درعي ضيفاً على مدينة ام الفحم وبشكل خاص بالمركز الجماهيري برفقة رئيس البلدية د. سمير صبحي محاميد وذلك لمناقشة امور هامة تتعلق بمدينة ام الفحم منها امور تخص التربية والتعليم وخاصة موضوع التسيب من المدارس .

هذا وتقوم الشرطة بتامين منطقة المركز الجماهيري .افتتح المؤتمر االقطري الاول لمنع التسرب في المدارس بكلمة من عريف الحفل الفنان ايمن نحاس.ومن ثم تم استقبال الوزير درعي برفقة رئيس بلدية ام الفحم د.سمير صبحي محاميد بتصفيق حار من قبل الحضورومن ثم تحدث الوزير درعي الذي رحب بكافة الحضور ووجه كلمة لرئيس بلدية ام الفحم د.سمير محاميد قائلاً :" اشكرك واشكر اهالي ام الفحم على هذا الاستقبال وانت جئت يا دكتور سمير من قسم التربية والتعليم كنت مدير مدرسة واليوم انت رئيس بلدية ام الفحم ثالث اكبر مدينة عربية في الدولة.واضاف :" هذه زيارتي الثانية لام الفحم الاولى كانت منذ زمن طويل وهذه الثانية اليوم ".واضاف:" نحن نقدر كل المجهود المبذول من خلال برنامج منع التسرب في المدارس ومن خلال البرامج التي يعمل عليها القائمين على المشروع".