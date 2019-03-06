مصرع, الطفلين, الشقيقين, وائل, (4, سنوات), وملاك, الرجبي, (عام, ونصف), اثر, حريق, شب, في, منزل, بالخليل, فجر, اليوم,

أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، عن وفاة الطفل وائل الرجبي (4 سنوات) متأثرا بإصابته البليغة جراء الحريق الذي شب داخل منزل عائلته في البلدة القديمة من مدينة الخليل قبيل منتصف الليلة الماضية، والذي أدى ايضا الى مصرع شقيقته الطفلة ملاك الرجبي (عام ونصف) لحظة اندلاع الحريق، وإصابة شقيقهما الثالث بحروق وصفت بالخطيرة.

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