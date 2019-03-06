محمد, عساف, بلقيس, وبسمة, العتيبي, على, قائمة, فوربس,

إعتماداً على قياس مستوى إنجاز المصنّفين في مجالات تخصصهم، من خلال عدد الجوائز التي حصلوا عليها، وكيف غيروا مجالهم، وآفاقهم المستقبلية، والتغطية الإعلامية التي نالوها في وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية، أعلنت مجلة "فوربس" قائمتها السنوية لـ "المبدعين الشباب الذين يقودون مستقبل الشرق الأوسط"، وتضمنت ثلاثين شخصاً تحت سن الثلاثين.

وكان لافتاً إضافة إلى تضمن هذه القائمة التي سيطر عليها رجال ونساء في مجال الأعمال والتكنولوجية ثلاثة فنانين عرب تقل أعمارهم عن ثلاثين سنة، وهم الفنان الفلسطيني محمد عساف، والفنانة اليمنية الإماراتية بلقيس فتحي، والمغنية السعودية بسمة العتيبي.وأفادت "فوربس" بأن الشخصيات الثلاثين التي تضمنتها قائمتها لم تبلغ الثلاثين من العمر بحلول الأول من فبراير/شباط الماضي، وهم إما مقيمون في الدول العربية أو لديهم إرث عربي.وتضمن التصنيف أفراداً من 14 قطاعاً، من 15 دولة، سبعة أشخاص من أصل مصري، بينهم نور الشربيني، بطلة الاسكواش للنساء.وفي القائمة أيضاً أشخاص من أصل عربي يقيمون في الخارج مثل المواطن اللبناني، مروان أبو ديب الذي يتخذ من ولاية ماساشوستس الأميركية مقراً له، لكنه اكتسب سمعة في تصميم المدن الذكية في جميع أنحاء العالم.