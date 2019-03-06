اكتشاف, مشكلة, قاتلة, في, تجويف, الفم,

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يطمح كثير من الناس للإبقاء على حيويتهم متقدة بينما يتقدمون في السن، وفي سبيل...
توصلت دراسة حديثة إلى أن شرب كوب من الكاكاو مرة واحدة في اليوم، قد يساعد المصابين...
تحول النظام الغذائي لسكان منطقة أوكيناوا في اليابان، إلى مصدر إلهام وتحفيز لمن...
أصدرت خبيرتا التغذية الدكتورة، سارة بروير، وجوليت كيلو، كتابا جديدا يكرس للفوائد...
أعلن علماء من فنلندا أن تناول بيض الدجاج مفيد جدا لصحة الرجال، لذلك ينصحونهم...
توصل علماء جامعة "إيست أنجليا" البريطانية إلى اكتشاف جديد، يمكن أن يحمل مفتاح...
يمكن أن يصبح المريض المقيم في بريطانيا الشخص الثاني في التاريخ الذي شفي تماما من...
لا يكفي أن تكون أحواض السباحة في الفنادق والمنتجعات أو حتى في المنازل "نظيفة" لكي...
اكتشف علماء من الدنمارك أن تناول المضادات الحيوية له علاقة بالإصابة بأمراض نفسية...
أظهرت دراسة أميركية أن من أقلعوا عن التدخين قبل عقود ربما أقل عرضة للإصابة...